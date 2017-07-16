اشتغالزایی در اصفهان باید به سمت خدمات سوق یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا چینی شامگاه شنبه، در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: در بخش اشتغال باید به بخش خدمات بیشتر توجه شود.

وی بیان داشت: طی بررسی های صورت گرفته در حال حاضر ٦٢ درصد اشتغال ما در صنعت و کشاورزی است در حالیکه این رقم در دنیا حدود ۵۰ درصد است و اشتغال در بخش خدمات است.

نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان استان اصفهان تصریح کرد: همچنین پیش بینی می شود طی سال های آینده اشتغال دنیا در بخش صنعت به هشت درصد و بقیه اشتغال به بخش خدمات انتقال یابد.

وی به تعداد کارت های کارفرمایی صادره در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر از طرف انجمن صنفی کارفرمایان استان اصفهان حدود ۲۵۰ کارت زرین، حدود ۱۰۰ کارت سیمین و حدود ۷۰ کارت بلورین برای واحدهای صنفی و صنعتی صادر شده است.

چینی با اشاره به اینکه عمر این کانون به ۱۰ سال می رسد، اظهار داشت: در حال حاضر مشاغل زیادی تحت پوشش این حرفه هستند.

وی افزود: یکی از دستاوردهای کارفرمایان استان اصفهان، ایجاد انجمن های صنفی در مراکز پزشکی، دندان پزشکی و غیره است.

نائب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان استان اصفهان تاکید کرد: هدف اصلی این کانون حفظ جایگاه اصلی کارفرمایان است.

وی با بیان اینکه وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در دولت قبلی باعث شد که تولید کننده مصالح ساختمانی تنها به سمت تامین کمی مصالح بروند و از کیفیت کار پایین بیاورند، اعلام کرد: این در حالی که با سیاست گذاری های جدید در دولت بعدی، میزان ساخت واحدهای مسکونی به یک دهم تعداد قبلی کاهش یافت، در حالی که تمام واحدهای تولیدی که باید مصالح تولید می کردند خود را با روال دولت قبل هماهنگ کرده بودند.

چینی با بیان اینکه در شراط رکود امروز باید به بازارهای صادراتی فکر کنیم، بیان داشت: راه حل برون رفت واحدهای صنعتی رکود ایجاد آرندی های صنعتی قوی، بررسی بازارهای برونی و نگاه تولید به صادرات است.