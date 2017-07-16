بزرگراه نیمه تمام اهر – تبریز از مهمترین موانع توسعه ارسباران است

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره سراسری عکس سال ارسباران در حالی شامگاه شنبه با معرفی آثار برتر در حضور نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و جمعی از هنرمندان فعال در حوزه عکاسی به کار خود پایان داد که بر اساس اعلام مسئولان این جشنواره، دو هزار و ۱۸۷ اثر از ۱۹۱ عکاس به دبیرخانه آن ارسال و در نهایت از این تعداد ۶۸ اثر از ۴۳ عکاس به مرحله نهایی جشنواره راه یافته بودند.

بزرگراه نیمه تمام اهر – تبریز از مهمترین موانع توسعه ارسباران

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: تنها جمله‌ای می‌توانم در مورد جشنواره سراسری عکس سال ارسباران بگوییم این است که فقط یک عکس می‌تواند دنیا را تکان دهد.

بیت‌الله عبدالهی در آیین اختتامیه اولین جشنواره سراسری عکس سال ارسباران در اهر، اظهار داشت: از مدتی که در مجلس حضور یافته‌ام و مهمترین موضوعی که در حوزه فرهنگ و هنر شهرستان اهر پیگیری کرده‌ام، تأمین اعتبار مالی یازدهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر - ارسباران از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است و در دستور لازم نیز در این خصوص داده‌ شده که امیدواریم اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه درخواست احداث استخر شنا برای آموزش و پرورش شهرستان‌های اهر و هریس را به وزیر نفت ارائه کرده‌ام، افزود: نمی‌دانم نتیجه‌ای خواهد داشت یا خیر ولی از بابت اینکه آموزش و پرورش منطقه استخر شنا ندارد تأسف می‌خورم اما این درخواست را به وزیر نفت پیشنهاد کرده‌ام.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس ادامه داد: تنها جمله‌ای می‌توانم در مورد جشنواره سراسری عکس سال ارسباران بگوییم این است که فقط یک عکس می‌تواند دنیا را تکان دهد، کتاب در حالی ارزشمند است که شاید تأثیری که می‌تواند عکس داشته باشد کتاب نتواند این تأثیرگذاری را داشته باشد و این تأثیرگذاری حتی می‌تواند در زمینه‌های مختلفی نیز عرض‌اندام کند و امیدوارم قدر هنر عکاسی را بدانیم.

عبدالهی بابیان این‌که اتمام بزرگراه اهر – تبریز یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری شهرستان است، تصریح کرد: بر اساس گزارش‌ها جاده اهر – تبریز یکی از پرحادثه‌ترین جاده‌های آذربایجان شرقی و یکی از موانع توسعه منطقه ارسباران به شمار می‌رود و تاکنون دو بار با وزیر راه و شهرسازی در خصوص جاده اهر – تبریز دیدار داشته‌ام و علاوه بر آن اتمام این جاده به سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز ارتباط دارد تا اعتبار موردنیاز برای اتمام این بزرگراه را تخصیص دهد.

وی پیگیری جهت تخصیص قیر رایگان به‌منظور آسفالت‌ریزی بزرگراه اهر – تبریز از سوی وزیر راه و شهرسازی را نتیجه‌بخش دانست و افزود: وزیر راه و شهرسازی دستور تخصیص قیر را داده‌اند و طبق قول‌هایی که به بنده داده‌اند امسال نزدیک به ۳۵ کیلومتر از بزرگراه اهر – تبریز آسفالت‌ریزی و به زیر بار ترافیکی می‌رود و بنده به‌شدت پیگیر موضوع خواهم بود تا زمانی که تحقق یابد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس ادامه بزرگراه اهر – تبریز تا مغان و کشور جمهوری آذربایجان را دیگر برنامه‌های کاری خود عنوان کرد، گفت: در این خصوص با نمایندگان مردم ارسباران تعامل و همکاری خواهیم داشت و علاوه بر این بزرگراه اهر – تبریز، آغاز احداث بزرگراه اهر – مشکین‌شهر را نیز دنبال می‌کنم.