گلستان رتبه نخست پرداخت تسهیلات رونق تولید کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو صبح یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: گلستان سال گذشته در اجرای طرح رونق تولید عملکرد خوبی داشت و ۴۰۴ واحد تولیدی و صنعتی برای دریافت ۴۷۳ میلیارد تومان تسهیلات به بانک ها معرفی شدند.

وی افزود: همچنین ۲۵۲ واحد کوچک و متوسط به طور مستقیم ۲۴۷ میلیارد تومان تسهیلات از بانک های استان دریافت کردند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ادامه داد: در مجموع سال گذشته به ۶۵۶ واحد تولیدی و صنعتی استان بالغ بر ۷۲۱ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.

وی با بیان اینکه گلستان رتبه هفتم کشور در میزان پرداخت تسهیلات رونق تولید را در کشور کسب کرد، تصریح کرد: منابع بانکی ۶ استانی که در رتبه های نخست قرار دارند قابل مقایسه با استان گلستان نیست.

قوانلو خاطرنشان کرد: از مجموع ۹۳۳ واحد صنعتی استان ۱۷۶ واحد تسهیلات رونق تولید دریافت کرده اند.

وی اضافه کرد: گلستان با پرداخت تسهیلات به ۱۸ درصد از واحدهای صنعتی استان رتبه نخست کشور در پرداخت تسهیلات به نسبت واحدهای صنعتی را کسب کرده است.

وی همچنین از بررسی پرونده تسهیلات ۵۸ واحد تولیدی و صنعتی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال تعدادی از واحدهای تولیدی استان برای دریافت ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات به بانک ها معرفی شدند.

برگزاری بزرگداشت صنعت و معدن به یاد حادثه زمستان یورت

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان از برگزاری بزرگداشت روز صنعت و معدن در گلستان به یاد حادثه دیدگان زمستان یورت خبر داد و بیان کرد: در این مراسم از کسانی که ایثارگرانه برای نجات همنوعان و همکارانشان تلاش کرده اند و خانواده حادثه دیدگان تقدیر می شود.

به گفته قوانلو هشت نفر از جان باختگان حادثه معدن زمستان یورت برای نجات جان همکاران خود جانباختند که به اعتقاد ما باید شهید اعلام شوند.