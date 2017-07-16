به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در جلسه شورای تأمین استان که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به سفر دو روزه رئیس و اعضای این کمیسیون به استان‌های اصفهان و چهارمحال بختیاری و بازید از حوضه آبریز زاینده رود، گفت: سه اصل اساسی در خصوص آب وجود دارد که اگر در نظر گرفته شود مشکلات قابل حل خواهد بود.

استاندار اصفهان حق بهره‌برداری، اولویت زمان و اولویت مکان را از اصول مهم در موضوع آب خواند و افزود: در این اولویت بهره‌بردار ابتدایی نسبت به بهره‌بردار بعدی اولویت خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی آب به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مشکلات آبی کشور، فصل الاخطاب است افزود: اصلی‌ترین معضل زیست‌محیطی در استان اصفهان مشکلات آب است و سه ماه پس از استقرار دولت تدبیر و امید، طرح ۹ ماده‌ای احیای حوضه آبریز زاینده رود با پیشنهاد استاندار اصفهان در شورای عالی آب و بالاترین مرجع آبی کشور به تصویب رسید و در دستور کار قرار گرفت.

زرگرپور با بیان اینکه در این طرح مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود مورد تأکید قرار گرفت، گفت: خوشبختانه مدیریت یکپارچه حوضه آبریز مستقر شده است که یکی از بزرگترین موفقیت‌ها در این رابطه است.

وی با اشاره به اینکه در حوضهٔ آبریز زاینده رود حسابداری آب وجود نداشت، افزود: در این مدت این مشکل نیز برطرف شد و در حال حاضر منابع و مصارف حوضه کاملاً مشخص است.

رسول زرگرپور به سهم استان‌ها و بخش‌های درگیر در این طرح اشاره کرد و افزود: اکنون سهم استان‌ها و نیز سهم بخش‌های صنعت، کشاورزی و … مشخص شده است.

استاندار اصفهان افزود: از زمانی که این طرح به تصویب رسیده است یعنی از بهمن ماه ۱۳۹۲، بارگذاری در حوضه آبریز زاینده رود ممنوع شد و رودخانهٔ زاینده رود که بعنوان اصلی‌ترین رودخانه مرکزی کشور مطرح است از حالت بلاتکلیفی خارج شد و تصمیمات لازم برای بهبود شرایط گرفته شد.

زرگرپور اضافه کرد: در کنار این اقدامات صندوقی پیش بینی شد که برخی از بخش‌ها با پرداخت منابعی به سایر بخش‌هایی که با کمبود آب مواجه شده‌اند کمک کند که در حال تصویب در دولت است.

رسول زرگرپور سامانه دوم آب شرب اصفهان بزرگ را برای اصفهان ضروری خواند و افزود: با توجه به اینکه آب شرب ۵ میلیون نفر از یک منبع تأمین می‌شود، ایجاد سامانه دوم آب شرب اصفهان بزرگ باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی تشکیل شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود را از دیگر مصوبات طرح ۹ ماده‌ای خواند و افزود: این شورا به ریاست وزیر نیرو، معاونین وزرا و نمایندگان کشاورزان تشکیل شد و تاکنون ۱۱ جلسه برگزار شده است.

استاندار اصفهان افزود: در استان اصفهان نیز کمیته‌ای ۵ نفره متشکل از مدیران ذیربط و نمایندگان کشاورزان تشکیل شده است که بر نحوه و زمان توزیع آب و … نظارت دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به ساختار پیش بینی شده و همچنین تصویب طرح ۹ ماده‌ای در شورای عالی آب نباید اختلاف نظری وجود داشته باشد و همه باید عزم خود را برای اجرای مصوبات جزم کنند چرا که مشکل موجود عدم اجرای برخی از مصوبات است.

زرگرپور خشکسالی شدید در ۹ سال گذشته و کاهش ۳۰ درصدی بارش‌ها در استان، عدم وجود مدیریت یکپارچه در سال‌های گذشته و بارگذاری بیش از اندازه را از دلایل اصلی خشکی حوضه آبریز زاینده رود برشمرد و افزود: باید معضلات و مشکلاتی که در راه اجرای ۲ بند طرح ۹ ماده‌ای تصویب شده در شورای عالی آب از جمله اجرای سریع طرح‌های توسعه‌ای دو سد و برخورد با تخلفات در کل حوضه وجود دارد به طور کامل حل شود.

رسول زرگرپور خاطر نشان کرد: قول می‌دهم که اگر بندهای این مصوبات به طور کامل اجرا شود، حوضه آبریز زاینده رود طی ۳–۴ سال آینده احیا خواهد شد و این مسئله به معنای جاری شدن آب رودخانه و حل مشکل تالاب گاوخونی است.