لحظات شيرين سمنان براي ميزباني رهبر معظم انقلاب اسلامي

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مردم شهيد پرور مومن، فداكار ، شجاع و ولايت مدار استان سمنان هر چه به روز موعود نزديكتر مي شوند، براي مهمان نوازي و استقبال گرم و با شكوه ازمقام معظم رهبري شور و شوق بيشتري از خود نشان مي دهند و براي استشمام شميم عطر ولايت سر از پا نشناخته و بي قرارند .



آري ! انتظار گامهاي استوار و پر خير و بركت آقا به سر آمده و استان سمنان رويايي ترين روزهاي خود را سپري مي كند و به حق كه برگهاي زرين و تاريخ درخشان استان در چنين روزهايي رقم خواهد خورد .



وقتي وارد شهر هاي استان مي شوي به گواهي چشمانت تمامي ميادين ،خيابانها وكوچه ها بوي انتظار مي دهند و وقتي دقيق مي شوي و لحظه اي در كنار آدمها، ديوارها و حتي درختان درنگ كني و يا به هر جا پا گذاري سخن از آمدن اوست و به وضوح مي بيني فضاي معنوي و روحاني شهر حكايت از آمدن يار مهدي فاطمه دارد .



تكاپوي مردم،حال وهواي شهرها، تيتر و محتواي رسانه ها، فضاي ادارات، محيط دانشگاهها و همه وهمه نشان مي دهند كه زمان، زمان انتظار است وگويا مردم اين خطه مي پندارند كه اين روزها ثانيه شمارها كندتر شده و زمان نيز برايشان طولاني تر .



عقربه هاي ساعت، 8 صبح روز دوشنبه 15 آبان را نشان مي دهند كه راديوي محلي زيباترين جمله خطاب به رهبر را به مسابقه مي گذارد و شبكه استاني تلويزيون نيز همچون روزهاي گذشته بارها و بارها بر لحظات سخت انتظار تاكيد مي كند .



باورت نمي شود اما وقتي به ميدان ارگ سمنان محل برگزاري برنامه تريبون آزاد 30/20 قدم گذاري خود شور حال كودكان، جوانان و مردم را براي با شكوه برگزار كردن مراسم استقبال مي بيني .



چه زيبا ودلپذير آن پسر خردسال واژه هاي همچون " رهبر ما خوش آمدي " را با زبان شيرين كودكانه خود جاري ساخت و يا آن جواني كه اينگونه گفت " هر چه به روز موعود نزديك تر مي شويم ضربان قلبمان تند تر مي زند و زبان مان گوياي آن همه شور وهيجان نمي باشد " .



دختر جواني نيز در وصف احساسات خود گفت " رهبرا! از اشك چشمانم باران بهاري مي سازم و نثار قدوم مباركت مي نمايم . ذره ذره خاك پايت را توتياي چشم خويش مي نمايم . اي رهبر و اي سرورم ، خوش آمدي كه با آمدنت خزان ما را بهاران نمودي . "



نوجواني از خواندن دو ركعت نماز شكر براي حضور آقا سخن گفت و دختر خردسالي كه قامتش همچون علاقه و احساسات درونيش براي قرار گرفتن پشت تريبون بلند نبود از دستان پدر خويش كمك مي گيرد واينگونه جملاتي را بيان ميكند "صل علي محمد بوي مهدي آمد ، صل علي محمد بوي خميني آمد".