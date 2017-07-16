دفاع مقدس با زبان امروزی به نسل جوان روایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تیموری صبح یکشنبه در دیدار با عوامل و راویان و گروه ساخت فیلم مستند آزادسازی شهرستان اشنویه از لوث ضدانقلاب اظهارداشت: نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس و بیان خاطرات دوران دفاع مقدس از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با بیان اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری فیلم و کتاب و مستند و ... در رابطه با دفاع مقدس تقویت پایه های انقلاب است عنوان کرد: پرداختن به یکی از عملیات های خاص دوران دفاع مقدس را در دستور کار قرار داریم.

سردار تیموری با اشاره به ساخت مستند آزادسازی شهرستان اشنویه از لوث ضدانقلاب اظهارداشت: فیلم برداری فیلم مستند عملیات آزادسازی شهرستان اشنویه را بزودی آغاز می کنیم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی افزود: برای به تصویرکشیده مقاطع تاریخی مملکت و استان که آزاد سازی شهرستان اشنویه است، اقدام کرده ایم تا گوشه ای از حماسی گری های رزمندگان و مردم استان را نشان دهیم.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات توسط قرارگاه شمالغرب با فرماندهی شهیدان صباد شیرازی و مهدی باکری در ١٧ شهریور ١٣٦٠ آغاز شده و تا ٣٠ شهریور ادامه داشته است.

وی با بیان اینکه دراین عملیات یک شهرستان از لوث وجود ضدانقلاب پاکسازی شد تصریح کرد: این عملیات نقطه عطفی در دوران جنگ تحمیلی بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی گفت: در این فیلم جلوه های خاص شخصیتی و عملیاتی شهدای این عملیات و فرماندهان آن به تصویر کشیده خواهد شد.