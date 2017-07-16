نوسازی ۱۱ هزار تاکسی در پایتخت/اجرایی شدن سیستم پرداخت الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت نابغه ایرانی، گفت:خانم میرزاخانی شخصیت بزرگ علمی کشور بود که فعالیت های وی سبب شد نام ایران در مراکز مهم علمی به بزرگی یاد شود.

اسماعیل دوستی عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران هم گفت : تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهیدچمران- ولنجک و پروژه ترافیکی تجریش - قدس از پروژه های گره گشای شهر است و شهرداری هرچه سریعتر آنها راتکمیل کند.

ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز با بیان این که بیش از ۲ ماه است که فرمانداری و استانداری صندوق های رای را بازنکرده است گفت : اگر به این حق ما اعتنا نمی شود این بی نظمی برای همه انتخابات دیگر تکرار شود!

در این جلسه همچنین، افندی زاده، قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در صحن شورای شهرگفت :در سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۸۳ خودرو تاکسی در شهر تهران نوسازی شد که تحولی را در شهر ایجاد کرد.

وی ادامه داد: نوسازی از طریق وام با سود بانکی ۱۶ درصد انجام شده استو امیدواریم در سال ۹۶ کلیه پیکان تاکسی ها از شهر جمع شود.

افندی زاده با اشاره به این که ز حدود ۱۷ هزار پیکان تاکسی به ۹۶۰ پیکان تاکسی رسیده ایم گفت : بر اساس مصوبه شورای شهر تبدیل مینی بوس در سال ۹۵ حدود ۴۵۰ دستگاه به ون تبدیل شده است.

به گفته وی، تمامی اطلاعات مورد نیاز ناوگان در سیستم سیما تاکسی قرارگرفته است که می تواند تحلیل مدیریت بسیار خوبی ایجاد کند.

افندی زاده با بیان اینکه نظارت بر تاکسی ران ها از طریق هولدینگ امروز با سرعت اجرایی می شود، افزود: امیدواریم تا پاییان سال ۹۶ سیستم پرداخت الکترونیکی در تمام تاکسی های شهر اجرایی شود. هم اکنون چندیدن خط به صورت آزمایشی به سیستم پرداخت الکترونیکی مجهز شده اند.

۴ هزار و ۲۵۸ اتوبوس فرسوده در پایتخت

همچنین در این جلسه پیمان سننندجی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی، گفت: طبق برنامه امروز شهر باید ۸۶۵۳ اتوبوس داشته باشد این در حالی است که با زحمت فراوان توانستیم ۶۲۲۷ دستگاهی را در شهر حفظ کنیم که ۴۲۵۸ دستگاه آن بالای ۸ سال سن دارد.

در ادامه ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: ۲۵۰۰ تومان هزینه هر بلیط اتوبوس است که بخشی را دولت بخشی را شهرداری و بخشی را مردم باید بپردازند و پرداخت کامل آن توسط شهرداری سبب کمبودها شده است.

احمد حکیمی پور نیز در این جلسه دوباره موضوع تبلیغات بدنه اتوبوس ها را مطرح و گفت: تبلیغات برخی اتوبوس ها، دید مسافران را کاملا کور می کند که باید مورد اصلاح قرارگیرد.

در این جلسه مختاباد یادآور شد : باید به شرایط رانندگان اتوبوس که ۸ ساعت در شرایط سخت در حال کار کردن هستند توجه بیشتری شود.

در ادامه مهدی چمران نیز با بیان اینکه فراهم کردن زیرساخت های شهری در همه کشورها به عهده دولت ها است حال اگر در کشور ما زیرساخت ها فراهم نمی شود لااقل عوارض شهرداری ها را زیاد کنند گفت: عوارض برای شهرداری ها است که تنها ۲.۳ درصد به شهرداری ها تعلق می گیرد که ظلم به شهر است. تغییر عوارض به مالیات خطر جدی است که شوراها را تهدید می کند.