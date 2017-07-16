شهروندان ساوجبلاغی ۴۰۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند

شاپور قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خیران بخشی از صدقات و انفاقات خود را به سایر مؤسسات خیریه و مساجد پرداخت میکنند، اظهار کرد: مردم ساوجبلاغ بهطور تقریبی، روزانه چهار میلیون تومان صدقه از طریق حدود ۳۵ هزار صندوق نصبشده در معابر، منازل، مساجد، مدارس، اصناف، ادارات و سازمانها به کمیته امداد پرداخت میکنند .
وی افزود: کمکهای جمعآوریشده از صندوقهای صدقات مطابق جدول سهمبندی و مبتنی بر نیاز جامعه هدف در امور معیشتی، درمان، مسکن، جهیزیه و تحصیل نیازمندان ساوجبلاغ هزینه میشود .
قاسمی خاطرنشان کرد: مردم نیکوکار ساوجبلاغ در طول سال گذشته نیز بهطور میانگین رقمی معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از طریق صندوقهای صدقات خانگی و معابر شهر به محرومان تحت حمایت این نهاد مساعدت کردهاند .
مدیر کمیته امداد شهرستان ساوجبلاغ گفت: کمیته امداد بهمنظور یاریرساندن به اقشار محروم جامعه و هدایت صحیح انگیزههای خیر و انفاقات مردم نوعدوست فردیس پس از اقدام به جذب مشارکتهای مردمی، طرحهای متنوعی را در جهت فقرزدایی و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در امور نیکوکاری و دستگیری از نیازمندان با رویکرد اعتمادسازی به مرحله اجرا درآورده است .
وی یادآور شد: در بین برنامههای فقرزدایی این نهاد، طرحهایی مانند صدقات و اکرام و محسنین به جهت میزان مشارکت مردم از سهم بیشتری برخوردار هستند .
قاسمی افزود : نیکوکاران در صورت علاقهمندی به مشارکت در رفع نیازهای محرومان در موضوعاتی مانند مسکن، درمان، جهیزیه، تحصیل و اشتغال میتوانند به دفتر کمیته امداد در ساوجبلاغ مراجعه کنند.
مدیر کمیته امداد شهرستان ساوجبلاغ تصریح کرد: کمیته امداد شهرستان ساوجبلاغ با تحت حمایت قرار دادن حدود سه هزار خانواده نیازمند بهصورت دائم و ارائه خدمت موردی و مقطعی به محرومان انجاموظیفه میکند .
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