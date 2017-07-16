علمای بحرین خواستار ابطال «قانون خانواده» شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، علمای بحرینی با صدور بیانیه ای به تصویب «قانون خانواده» در پارلمان این کشور واکنش نشان دادند.

بر اساس این گزارش، علمای بحرینی ضمن محکومیت شدید تصویب این قانون توسط نمایندگان آل خلیفه در پارلمان خواستار ابطال فوری آن شدند.

علمای بحرین تأکید کردند: نظر علما و مذهب همچون گذشته بوده و تغییری نکرده است؛ این قانون به هیچ وجه مورد پذیرش علماء نیست.

گفتنی است، این قانون تعدی به ویژگی های مذهب تشیع است و شیعیان را دعوت می کند که دست از مذهب خود و احکام آن بکشند.

در پیش نویس قانون خانواده، خطاهای زیاد و مواردی وجود دارد که تجاوز به حکم مذهب تلقی می شود. به عنوان مثال، قوانینی را در قضیه طلاق بر شیعیان تحمیل می کند که با احکام مذهب آنها مغایرت دارد و نیز منجر به وقوع محرمات و اختلاط نسب می شود.