«روبینسون کروزو» دوباره در تبریز به روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تئاتر شهر تبریز، این نمایش برای آمادگی جهت حضور در فستیوال بین المللی کستنبورگ در کشور بوسنی هرزگوین به صورت محدود در تبریز روی صحنه می رود.

نمایش «روبینسون کروزو» از ۲۵ تیر به مدت چهار روز هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در سالن اصلی تئاتر شهر تبریز به اجرا در می آید.

در این نمایش روزهای ۲۵ و ۲۶ تیر سیروس مصطفی و رشاد معینی و ۲۷ و ۲۸ تیر علی فتوحی و رشاد معینی بازی خواهند کرد.

«روبینسون کروزو» پیش از این در اکثر شهرهای ایران و جشنواره بین المللی تئاتر فجر و همچنین کشور ترکیه و آلمان در شهرهای آنکارا، کلن و مانهایم اجرا داشته و با استقبال خوب تماشاگران مواجه شده است.