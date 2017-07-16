کتاب «هنرهای سنتی و صنایع دستی شیراز» به باراز نشر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب که از سوی انتشارات نوید شیراز چاپ شده نویسنده عنوان می کند: «هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران نشان دهنده ویژگی ها و میراث هنری و سنتی مردم ایران است. این هنرها جزئی از فرهنگ ملی و یادگاری ارزشمند از نیاکان است. هویت پذیری نسل های گذشته و آینده کشور متکی به میراث گران بهایی است که از اندیشه و هنر این سرزمین پدید می آید و باقی می ماند.»

زیانی در ابتدای کتاب «هنرهای سنتی و صنایع دستی شیراز» پیش از مقدمه راهنمای آوانویسی را به خواننده ارایه کرده و در ادامه مقدمه خود را با تعریف هایی از حرفه، شغل، هنر و صنایع دستی بسط می دهد.

این نویسنده و پژوهشگر شیرازی هنرهای سنتی و صنایع دستی شیراز را برشمرده و در کتاب به آنها می پردازد که به ۶ بخش تقسیم شده اند: «هنرها و صنایع بافتنی، هنرها و سنایع تراشیدنی، هنرها و صنایع دوختنی، هنرها و صنایع ریسندگی، هنرها و سنایع ساختنی و هنرها و سنایع تزئینی و کاربردی».

این کتاب که حاوی تصاویر و عکس هایی از صنایع و هنرهای یادشده در ۱۵۲ صفحه به طبع رسیده است.

کتاب «هنرهای سنتی و صنایع دستی شیراز» آخرین اثر و دهمین کتاب این شیراز شناس پیشکسوت است.

جمال زیانی متولد ۱۳۱۴ در یکی از محلات قدیمی شیراز به نام بالا کفت و فارغ‌التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز است. او در سروستان، بندامیر، سیوند، بوشهر و شیراز به تدریس پرداخت و در سال ۱۳۶۱ بازنشسته شد. این نویسنده پس از بازنشستگی، به پژوهش روی آورد که نتیجه آن بیش از ۱۰ جلد کتاب در این حوزه است.

شناسه کتاب

عنوان: هنرهای سنتی و صنایع دستی شیراز

موضوع اصلی: صنایع دستی،ایران، شیراز

زبان کتاب: فارسی

نام نویسنده: جمال زیانی

نام انتشارات: نوید شیراز

صفحه آرایی: نجمه اسکندری

طرح جلد: عبدالرضا اثنی اشری

شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه

سال انتشار: ۱۳۹۵

نوبت چاپ: اول