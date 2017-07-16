  1. استانها
  2. فارس
۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

کتاب «هنرهای سنتی و صنایع دستی شیراز» به باراز نشر رسید

کتاب «هنرهای سنتی و صنایع دستی شیراز» به باراز نشر رسید

شیراز- کتاب «هنرهای سنتی و صنایع دستی شیراز» نوشته جمال زیانی از سوی ناشر شیرازی به بازار ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب که از سوی انتشارات نوید شیراز چاپ شده نویسنده عنوان می کند: «هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران نشان دهنده ویژگی ها و میراث هنری و سنتی مردم ایران است. این هنرها جزئی از فرهنگ ملی و یادگاری ارزشمند از نیاکان است. هویت پذیری نسل های گذشته و آینده کشور متکی به میراث گران بهایی است که از اندیشه و هنر این سرزمین پدید می آید و باقی می ماند.»

زیانی در ابتدای کتاب «هنرهای سنتی و صنایع دستی شیراز» پیش از مقدمه راهنمای آوانویسی را به خواننده ارایه کرده و در ادامه مقدمه خود را با تعریف هایی از حرفه، شغل، هنر و صنایع دستی بسط می دهد.

این نویسنده و پژوهشگر شیرازی هنرهای سنتی و صنایع دستی شیراز را برشمرده و در کتاب به آنها می پردازد که به ۶ بخش تقسیم شده اند: «هنرها و صنایع بافتنی، هنرها و سنایع تراشیدنی، هنرها و صنایع دوختنی، هنرها و صنایع ریسندگی، هنرها و سنایع ساختنی و هنرها و سنایع تزئینی و کاربردی».

این کتاب که حاوی تصاویر و عکس هایی از صنایع و هنرهای یادشده در ۱۵۲ صفحه به طبع رسیده است.

کتاب «هنرهای سنتی و صنایع دستی شیراز» آخرین اثر و دهمین کتاب این شیراز شناس پیشکسوت است.

جمال زیانی متولد ۱۳۱۴ در یکی از محلات قدیمی شیراز به نام بالا کفت و فارغ‌التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز است. او در سروستان، بندامیر، سیوند، بوشهر و شیراز به تدریس پرداخت و در سال ۱۳۶۱ بازنشسته شد. این نویسنده پس از بازنشستگی، به پژوهش روی آورد که نتیجه آن بیش از ۱۰ جلد کتاب در این حوزه است.

شناسه کتاب

عنوان: هنرهای سنتی و صنایع دستی شیراز

موضوع اصلی: صنایع دستی،ایران، شیراز

زبان کتاب: فارسی

نام نویسنده: جمال زیانی

نام انتشارات: نوید شیراز

صفحه آرایی: نجمه اسکندری

طرح جلد: عبدالرضا اثنی اشری

شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه

سال انتشار: ۱۳۹۵

نوبت چاپ: اول

کد مطلب 4032132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها