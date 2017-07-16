تاسیس پد هوایی شهرستان فامنین/بازسازی ۱۵۰۰ تخت بیمارستانی درهمدان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحبیب الله موسوی بهار صبح یکشنبه در مراسم افتتاح پانسیون پزشکان خیرساز بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان فامنین دگرگونی چهره‌ حوزه بهداشت و درمان در فامنین و دیگر شهرستان‌های استان را از دستاوردهای اجرای طرح تحول نظام سلامت دانست.

وی با بیان اینکه از مسئولان وزاتخانه تا دانشگاه علوم پزشکی همدان، همه تلاش‌های جهادی بسیار داشتند، گفت: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳۴۰ سفر استانی داشته که در راستای تحقق اهداف طرح تحول نظام سلامت انجام شده است.

موسوی بهار با بیان اینکه سایر مدیران و مسئولان در سطوح و حوزه‌های مختلف و نیز مدیران شبکه‌ها در اجرای وظایف کوشش کردند، گفت: پیشروی سریع روند ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی از نتایج این کوشش‌ها است.

وی گفت: ۳۱۰ هزار مترمربع ساخت و ساز و بهینه‌سازی در استان صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تکریم انسان‌ها و حفظ شان مراجعین به مراکز درمانی، ارائه‌ خدمات شاخص در حوزه بهداشت، افزوده شدن بیش از ۸۰۰ تخت به تخت‌های بیمارستانی استان همدان، بازسازی ۱۵۰۰ تخت از ۲۲۰۰ تخت بیمارستانی و تاسیس پد هوایی شهرستان فامنین را برخی از اقدامات انجام شده در چهارسال گذشته برشمرد.



افتتاح پروژه‌های عمرانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور توسط وزیر در همدان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز از افتتاح پروژه‌های عمرانی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور توسط وزیر در همدان خبر داد.

جلال‌الدین امیری گفت: ۱۵ مردادماه سال جاری تعداد ۲۰۰۰ پروژه عمرانی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور توسط وزیر و از طریق ویدئو کنفرانس در همدان افتتاح می شود که از این تعداد، سهم معاونت بهداشتی همدان ۱۵۰ پروژه است که در ۹ ماه گذشته طراحی و ساخته شده‌اند.

وی علت انتخاب دانشگاه علوم پزشکی همدان برای افتتاح تمام پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور را موفقیت این دانشگاه در طراحی و ساخت پروژه‌های عمرانی دانست.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان عنوان کرد: تعدادی از این پروژه‌ها که به مرحله بهره‌برداری رسیده اند، مربوط به ۳ سال گذشته است.

وی همچنین درباره سامانه «سیب» گفت: کار ثبت نام شهروندان در سامانه سیب به خوبی انجام شده و امروز زمان آشنایی مردم همدان با خدمات این سامانه است.