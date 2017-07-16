کهگیلویه و بویراحمد ثروتمند بالقوه و فقیر در عمل است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اصغر حسینی ظهر یکشنبه در دیدار معاون آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئولان استانی افزود: این استان ۲۵ درصد نفت کشور را دارد و به لحاظ پوشش جنگلی و ظرفیت های طبیعی بسیار توانمند است.

حسینی ابراز داشت: میطلبد که فرزندان این کشور و این استان با همت و تلاش خود ودر راستای توسعه استان گام های بیشتر بردارند.

امام جمعه یاسوج بیان داشت: زاگرس ظرفیت های بالایی برای توسعه دارد.

حسینی با اشاره به رشادت های مردم استان در برهه های زمانی مختلف گفت: این استان تمام شیعه و ولایت مدار است.

وی اظهار داشت: باید برای اشتغال زایی و توسعه استان تلاش کرد.

حسینی به شخصیت والا و پر ارزش مرحوم آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی اشاره کرد و گفت: ایشان از شاگردان برجسته حضرت امام بودند و شخصیتی پر ارزش ‌داشتند.