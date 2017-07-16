افتتاح سه طرح مهم صنعتی طی سال گذشته با اعتبار ۴۳۰میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر یکشنبه در همایش ملی روز صنعت و تجلیل از فعالان این حوزه افزود: طرح های سیمان مارگون، آجر دهدشت و روغن گچساران با اعتبار ۴۳۰ میلیارد تومان و با رعایت عدالت توزیعی در سه شهرستان استان افتتاح شدند.

دیودیده بیان داشت: اقدامات موثری در سال جدید برای توسعه بخش های مختلف استان در حوزه صنعتی و معدنی انجام خواهد شد.

وی از هدف گذاری برای ایجاد ۴۸۰۰ شغل طی سال جاری در استان خبر داد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گفت: ۴۲ واحد راکد نیز از حالت رکود خارج وبا ظرفیت ۲۰ درصد به بالا فعال هستند.

دیودیده با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی بیان داشت: بازسازی و نوسازی در حوزه هایی از واحد های صنعتی لازم است.

وی افزود: از جمله مشکلات واحد ها فرسودگی ماشین آلات و امکانات است.

دیودیده با اشاره به اینکه سال ۹۶ درحوزه تامین مالی اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد گفت: سال ۹۵ برای صنعت سالی طلایی بود.