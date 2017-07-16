درسهایی از بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسیان، کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف و عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری طی یادداشتی به نتایج بررسی هایی که پیرامون بحران مالی سال ۲۰۰۸ انجام شده، پرداخت و درسهایی که از آن می توان آموخت را برشمرده است. متن کامل این یادداشت از نظر گرامی تان می گذرد:

پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ کمیسیون ملی برای بررسی آن بحران در ایالات متحده آمریکا تشکیل شد. این کمیسیون مستقل که شامل ۱۰ نفر از کارشناسان مجرب در زمینه املاک و مستغلات، اقتصاد، مالی، قوانین بازار، بانکداری و حمایت از مصرف‌کنندگان بودند توسط اعضای کنگره انتخاب شدند.

پس از مطالعه میلیون‌ها صفحه مستند، مصاحبه با بیش از ۷۰۰ نفر از شاهدان، برگزاری ۱۹ روز برنامه جهت استماع نظرات عموم در نیویورک، واشنگتن دی سی و محلهایی که به شدت از بحران آسیب دیده بودند و نیز استفاده از کارهای مشابه صورت گرفته در خصوص بحران، موارد زیر به عنوان نتایج بررسی‌های این کمیسیون در ژانویه ۲۰۱۱ منتشر گردید:

۱- جلوگیری از وقوع این بحران مالی ممکن بوده است.

۲- ضعفهای گسترده در تنظیم گری و نظارت مالی عامل ویرانگری در مقابل ثبات بازارهای مالی بوده است.

۳- ضعفهای چشمگیر در حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک نهادهای مالی که به لحاظ سیستمی اهمیت فراوانی دارند، یکی از عوامل کلیدی در بروز این بحران بوده است.

۴- ترکیبی از قرض بیش از حد، سرمایه‌گذاری‌های ریسکی و عدم شفافیت باعث حرکت نظام مالی به سمت بحران شد.

۵- دولت به خوبی برای این بحران آماده نشده بود و عکس‌العملهای متناقض آن باعث افزایش هراس و نااطمینانی در بازارهای مالی گردید.

۶- در حوزه پاسخگویی و اصول اخلاقی شکست سیستمیک اتفاق افتاده است.

۷- فروپاشی استانداردهای وامهای رهنی و اوراق بهادارسازی رهنی باعث ایجاد و نیز گسترش شعله‌های بحران شده است.

۸- ابزارهای مشتقه فرابورس (over-the-counter derivatives) نقش مهمی در بحران داشته اند.

۹- شکست شرکتهای اعتبارسنجی یکی از عوامل اساسی در فروپاشی مالی بوده است.