مازیار حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی در رابطه با تذکر برخی از اعضای شورای شهر دربارهٔ تبلیغات بدنه اتوبوس‌ها که دید مسافران را گرفته است، گفت: تبلیغات اتوبوس‌ها بر اساس مصوبه شورا که تمامی تبلیغات را متمرکز بر سازمان زیباسازی کرده بر عهده این سازمان است و معاونت حمل و نقل دخالت مستقیمی بر تبلیغات بدنه اتوبوس‌ها ندارد اما اگر موضوع ویژه‌ای ابلاغ شود حتماً رعایت می‌کنیم.

معاون شهردار تهران در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تذکر رئیس کمیته عمران شورا در رابطه با طرح معبر نمونه ترافیکی در محدوده خیابان ایرانشهر گفت: این طرح یک طرح کوچک و پایلوت است و احتمال دارد شورا از آن اطلاعی نداشته باشد زیرا پروژه بزرگی نبوده که نیاز به تصویب در صحن شورا داشته باشد.

وی در خصوص پیوست‌های اجتماعی این پروژه گفت: معاونت اجتماعی شهرداری منطقه ۶ در مسجدی در این منطقه با کسبه صحبت کرده است و طرح را برای آنها تشریح کرده به هر حال ما برای رسیدن به یک استراتژی کلی که تمرکز دادن به حمل و نقل عمومی است باید زیرساخت‌های لازم را که افزایش پیاده محوری و استفاده از دوچرخه است را فراهم کنیم.

حسینی ادامه داد: کاهش سطح سواره و افزایش سطح پیاده ظرفیت مقاطع را افزایش داده بنابراین ما را به هدف اصلی که فراگیری فرهنگ پیاده محوری است نزدیک می‌کند.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه برای فراگیر کردن فرهنگ پیاده محوری در جامعه‌ای که تفکر خودرو محور حاکم است زمان می‌برد، گفت: یک شبه نمی‌توان این تفکر را در ذهن شهروندان جایگزین ذهنیت‌های گذشته کرد اما در این مقطع که چند دانشگاه وجود دارد و ایستگاه متروی هفت تیر در نزدیکی آن است یک خط دوچرخه برای استفاده دانشجویان از پارک ایرانشهر تا هفت تیر طراحی شده و برای ایمن‌سازی این محدوده نیز زیرساخت‌ها فراهم شده است.

به گفته حسینی، برای استفاده از مد حمل و نقلی دوچرخه که یک مد قدیمی و سنتی در کشور است باید فضا به خوبی برای استفاده آن فراهم شود.