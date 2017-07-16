به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی المدرسی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: مصاحبه دکترای تخصصی دانشگاه آزاد یزد از ساعت هشت صبح امروز در واحدهای مجری این مصاحبه آغاز شده و تا ۲۸ تیرماه نیز ادامه دارد و ۴ هزار نفر در این مصاحبه شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در مجموع در ۲۶ رشته در مصاحبه دکترای تخصصی شرکت می کنند، افزود: در هر رشته هفت نفر پذیرش می شوند و آمار پذیرش شدگان بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ نفر خواهد بود.

المدرسی ادامه داد: بالاترین میزان انتخاب رشته مربوط به دکترای حقوق جزا با ۲۸۰ نفر داوطلب است و رتبه بعدی مربوط به دکترای کامپیوتر است که در هر رشته حداکثر هفت نفر پذیرش می‌شوند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد یزد یادآور شد: مصاحبه‌ها بر اساس تقسیم‌بندی انجام شده در دو سانس صبح و بعدازظهر انجام می‌شود و در هر سانس مصاحبه با ۳۰ نفر انجام می‌شود.

المدرسی در مورد آزمون کارشناسی ارشد نیز بیان کرد: ۷۰ رشته توسط داوطلبان در حال انتخاب است و بیشترین شرکت‌کنندگان تمایل به انتخاب رشته‌های علوم انسانی دارند که بیشترین فراوانی در انتخاب‌ها مربوط به رشته‌های مدیریت، حسابداری، روانشناسی، مشاوره، تکنولوژی آموزش و حقوق است.

وی افزود: میزان رغبت داوطلبان به تحصیل در رشته‌های علوم انسانی به شکل معناداری در دانشگاه‌ها در حال افزایش است.

المدرسی عنوان کرد: در حال حاضر در دانشگاه آزاد اسلامی یزد در مجموع ۱۱ هزار و ۷۴ دانشجو مشغول به تحصیل هستند که ۶ هزارو ۱۴۶ نفر از آنها پسر و بقیه دختر هستند که ۶۵۹ نفر از آنها در رشته‌های دکترای تخصصی و ۶ هزار و ۲۴۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

وی یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی یزد بومی سازی دانشجویان و حفظ و راه اندازی رشته های مورد نیاز استان یزد را در دستور کار خود دارد.