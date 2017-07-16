پافشاری بر تخفیف در خرید هواپیما/هما یک ایرباس ۳۲۰ رایگان گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر فخریه کاشان در مراسم تودیع فرهاد پرورش مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی ایران ایر و معرفی فرزانه شرفبافی، سرپرست جدید این شرکت هواپیمایی گفت: آنچه تا امروز انجام شده پایان کار نیست؛ آقای پرورش هر چند به عنوان نماینده ایران در ایکائو معرفی شده است، اما همچنان به عنوان عضو هیات مدیره شرکت هما فعالیت دارند و در مذاکرات بعدی نیز شرکت خواهند داشت.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل ادامه داد: آنچه مسلم است این است که سرمایه شرکت هواپیمایی هما به عنوان شرکت ملی جمهوری اسلامی ایران را به آیندگان منتقل کنیم. در قراردادهای جدید شرکت هواپیمایی هما با جهان غرب امتیازات بسیاری گرفتیم، ضمن اینکه توافقاتی نیز با طرفین داشتیم.

فخریه کاشان با تاکید بر اینکه باید این قراردادها را بتوانیم حفظ و صیانت کنیم، ادامه داد: مدت بازپرداخت این قراردادها تا ۲۸ سال آینده است که باید در این مدت بتوان این قراردادها را پایش و حفظ کرد.

وی گفت: در جریان مذاکرات برای خرید هواپیما تمام چانه زنی ها انجام شد و تخفیفات لازم را نیز گرفتیم، به طوری که آقای پرورش پس از مذاکرات طولانی برای گرفتن تخفیف بابت خرید هواپیماها یک بار دیگر در جلسه ای با اصرار توانست یک هواپیمای ایرباس ۳۲۰ دیگر را به صورت رایگان برای ایران ایر تحویل بگیرد.