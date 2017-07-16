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۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۵

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

تفاهم با ستاداجرایی فرمان امام برای کاهش ۵ درصدی نرخ بیکاری

تفاهم با ستاداجرایی فرمان امام برای کاهش ۵ درصدی نرخ بیکاری

یاسوج- معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: با تفاهم انجام شده ستاد اجرایی فرمان امام طی برنامه ای دو ساله نرخ بیکاری استان را ۵ درصد کاهش خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی ظهر یکشنبه در همایش روز  ملی صنعت و تجلیل از فعالان برتر  این عرصه در استان افزود: نرخ بیکاری استان از ۱۷.۷ درصد طی سال ۹۴به ۱۳.۳ درصد در سال ۹۵ رسید.

محنایی تصریح کرد: استان به لحاظ کاهش نرخ بیکاری با فاصله ای محسوس نسبت به استان دوم رتبه اول در کشور را کسب کرد.

محنایی از کاهش متوسط نرخ بیکاری در استان خبر داد و بیان داشت: این شاخص در استان  از متوسط نرخ بیکاری کشور نیز پایین تر آمده است.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: وضعیت کمکـ های فنی و اعتباری در استان بهبود داشته است.

وی افزود: هزینه کرد اعتبارات در حوزه کمک های فنی و اعتباری تا ۵۰ درصد در قانون پیش بینی شده است و این مسئله جذب در حوزه فنی و اعتباری را تسهیل می کند.

محنایی از فعالیت ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت و... در راستای توسعه استان و کاهش نرخ بیکاری خبر داد.

کد مطلب 4032275

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