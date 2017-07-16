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۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۵

فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد:

راه اندازی ایستگاه های پلیس در شهر ایلام

راه اندازی ایستگاه های پلیس در شهر ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام از راه اندازی ایستگاه های پلیس در شهر ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در در جمع اعضاء  منتخب شورای اسلامی شهر و روستای شهر ایلام به اینکه بیشترین نگرانی نیروی انتظامی وجود آسیب ها ی اجتماعی در حاشیه شهرها است، گفت: برای کنترل جرایم در این مناطق بزودی چندین ایستگاه پلیس در حاشیه شهر ایلام راه اندازی می شوند.

وی اظهار داشت: توقع مردم از شهرداری رفع کمبود ها و پایان دادن به مشکلات مبلمان شهری در ایلام است.

ی با تأکید بر اینکه  مردم به دنبال علل گرایی مسئولان هستند، گفت: آنچه که مقام معظم رهبری به عنوان یک مطالبه مردمی از مسئولان کشوری می خواهند اقدام و عمل در انجانم کارها است.

فرمانده انتظامی استان  ایلام با تأکید بر اینکه سیمای شهر ایلام با وجود کمبود های زیاد و بافت فرسوده فراوان نیازمند تغییر اساسی است گفت: بیشترین نگرانی نیروی انتظامی وجود آسیب های اجتماعی در حاشیه شهر هاست.

وی گفت: برای کنترل و مهار آسیب های اجتماعی در حاشیه شهر ایلام به زودی چندین ایستگاه پلیس در نقاط مختلف راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 4032276

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