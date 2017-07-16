راه اندازی ایستگاه های پلیس در شهر ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در در جمع اعضاء منتخب شورای اسلامی شهر و روستای شهر ایلام به اینکه بیشترین نگرانی نیروی انتظامی وجود آسیب ها ی اجتماعی در حاشیه شهرها است، گفت: برای کنترل جرایم در این مناطق بزودی چندین ایستگاه پلیس در حاشیه شهر ایلام راه اندازی می شوند.

وی اظهار داشت: توقع مردم از شهرداری رفع کمبود ها و پایان دادن به مشکلات مبلمان شهری در ایلام است.

ی با تأکید بر اینکه مردم به دنبال علل گرایی مسئولان هستند، گفت: آنچه که مقام معظم رهبری به عنوان یک مطالبه مردمی از مسئولان کشوری می خواهند اقدام و عمل در انجانم کارها است.

فرمانده انتظامی استان ایلام با تأکید بر اینکه سیمای شهر ایلام با وجود کمبود های زیاد و بافت فرسوده فراوان نیازمند تغییر اساسی است گفت: بیشترین نگرانی نیروی انتظامی وجود آسیب های اجتماعی در حاشیه شهر هاست.

وی گفت: برای کنترل و مهار آسیب های اجتماعی در حاشیه شهر ایلام به زودی چندین ایستگاه پلیس در نقاط مختلف راه اندازی خواهد شد.