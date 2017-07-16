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۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۵

منتخب مردم اصفهان در پنجمین دوره شورای شهر:

سالن‌ها و اماکن ورزشی آموزش و پرورش اصفهان وضعیت خوبی ندارد

سالن‌ها و اماکن ورزشی آموزش و پرورش اصفهان وضعیت خوبی ندارد

اصفهان - منتخب مردم اصفهان در پنجمین دوره شورای شهر با تاکید بر اینکه اماکن ورزشی آموزش و پرورش اصفهان زیبنده این نهاد نیست، گفت: ضروری است هر چه زودتر این اماکن ساماندهی شود.

علیرضا نصر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص برخی اظهار نظرات در زمینه همکاری شهرداری‌ها برای کمک به ساخت و ساز مدارس اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که آموزش و پرورش یکی از  ارکان اصلی هر نظامی است و همگان باید به این نهاد توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی با بیان اینکه چنانچه بخواهیم اتفاقات خوبی در شهر بیفتد باید به آموزش و پرورش توجه ویژه صورت پذیرد، تصریح کرد: با توجه به آموزش و پرورش می‌توان در راستای ارتقای سطح فرهنگی جامعه و همچنین کاهش آسیب‌های اجتماعی گام‌های بلندی برداشت.

منتخب مردم اصفهان در پنجمین دوره شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر و با توجه به شرایط فعلی موجود در شهرداری امکان کمک مالی به آموزش و پرورش وجود ندارد، اضافه کرد: اما می‌توان در زمینه‌های دیگر و از جمله استفاده از ظرفیت توان مهندسی و کارشناسی مهندسان شهرداری برای ساخت و ساز فضاهای آموزشی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه محقق شدن حق پنج درصدی آموزش و پرورش از عوارض ساخت و ساز شهرداری در دوره چهارم شورای شهر اصفهان اتفاق خوبی بوده است، ابراز داشت: این اعتبار می‌تواند کمک مالی خوبی به آموزش و پرورش باشد.

نصر اصفهانی با بیان اینکه در حال حاضر که دولت نیز  در شرایط مالی خوبی نیست، اولیاء باید به کمک آموزش و پرورش بیایند، افزود: بهترین راه حل ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات آموزشی در کشور در حال حاضر حمایت اولیاء از آموزش و پرورش است.

وی با تاکید بر اینکه سالن‌ها و اماکن ورزشی آموزش و پرورش در شهر اصفهان زیبنده این نهاد نیست، اضافه کرد: ضروری است که هر چه زودتر ساماندهی این اماکن نیز در دستور کار مسئولان امر قرار گیرد.

کد مطلب 4032292

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