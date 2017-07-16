آب شرب کرمان ۱۰۰ درصد از منابع زیرزمینی تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری صبح یکشنبه در نشست صمیمی استاندار کرمان با منتخبان دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمان گفت: شورای همیاران آب با ابتکار استاندار کرمان در استان و در کلان کشور شورای عالی آب تشکیل شد.

وی ادامه داد: کرمان تنها کلانشهری است که ۱۰۰ درصد آب آن از منابع زیرزمینی تامین می شود و به دلیل کاهلی های گذشته یک لیتر آب از آب های سطحی و سدها ندارد.

طاهری گفت: آب شهر کرمان از ۱۰۶ حلقه چاه تامین می شود؛ نیاز آبی شهر کرمان دو هزار و ۷۵۰ لیتر بر ثانیه است و ۷۵۰ لیتر بر ثانیه کسری آب داریم.

وی عنوان کرد: مردم استان کرمان به ویژه در مناطق شمالی به دلیل خشک و کویری بودن منطقه از کولرهای آبی به عنوان سیستم خنک کننده استفاده می کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان گفت: کولرهای آبی ۲۰۰ تا ۶۰۰ لیتر آب در شبانه روز مصرف می کنند که گاهی این میزان بیشتر از مصرف خانوارها است.

وی از بازسازی ۱۷۵ کیلومتر از شبکه های فرسوده شهر کرمان خبر داد و افزود: ۱۹۵ کیلومتر شبکه جدید ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمان عنوان کرد: ۴۳ حلقه چاه در کرمان حفر شده است.

وی با اشاره به اینکه فاضلاب بخش اساسی و عقب مانده شهر کرمان بود، گفت: پیشرفت این پروژه از ۱۳ درصد به ۳۰ درصد رسیده است.

طاهری از بهره برداری از تصفیه خانه شماره دو کرمان تا مهرماه خبر داد و اظهار کرد: ۱۱۱ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب اجرا شده و هشت هزار میلیارد تومان قرارداد فاضلاب بسته شده و عملیات اجرایی آغاز می شود.