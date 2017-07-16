چهارقلوهای قرچکی «کلاس اولی» شدند

به گزارش خبرنگارمهر، هم زمان با ثبت نام پایه اولی ها در مدارس، چهار قلو های قرچکی در مدارس قرچک ثبت نام کردند.

این چهارقلوهای معروف قرچکی، پس از ثبت نام با مهدی نیکبخت، مدیر آموزش شهرستان قرچک دیدار کردند.

نیکبخت در این دیدار صمیمی اظهار داشت: حضور دانش آموزان پایه اولی در مدارس برای خانوادهایی که بیش از دو فرزند را دارند مشکل است و رسیدگی دو چندان خانواده را برای امور آموزشی می طلبد.

وی گفت: چهار قلو های قرچکی در مدرسه پسرانه عمار و مدرسه دخترانه شرافت ثبت نام کردند و مدیریت آموزش و پرورش برای رفاه حال این چهار قلوها تمهیدات لازم را برای رفع مشکلات آموزشی این دانش آموزان به مدارس داده است تا در خصوص مسایل آموزشی مشکلی نداشته باشند و معلمان این چهار قلو ها توجه ویژه به آنها داشته باشد .

وی در ادامه افزود: این چهار قلو ها از محیط خانه به محیط مدرسه می آیند و با شرایط جدید آشنا می شوند و دوستان جدید پیدا می کنند .

وی بیان داشت: برای رفاه حال این خانواده مدیریت آموزش و پرورش در خصوص تسهیلات آموزشی مساعدت لازم را با خانواده خواهد داشت تا در این خصوص مشکل چندانی نداشته باشند.

شایان ذکر است که «فاطمه» ، «زهرا» ، «علی اصغر» و «علی اکبر» فرمانی چهار قلوهای معروف قرچکی هستند که ۷ سال پیش در این شهرستان متولد شده و مورد توجه بسیاری از رسانه ها و مردم قرار گرفتند.