وضعیت مالیاتی شرکت اسنپ چگونه است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، تبعیت تام از قوانین مالیاتی و پرداخت به موقع وجوه دولتی، از جمله مهمترین عوامل و زمینههای پیشرفت کلان جامعه است که میتواند در درازمدت موجب شکوفایی هرچه بیشتر و رشد اقتصادی و رفاه عمومی کشور عزیزمان ایران شود.
طبعا همراهی و مشارکت بخش خصوصی با سیاستهای مالیاتی دولت و پذیرش آنها، عامل مهمی در تامین منابع لازم در جهت اهداف کلان کشور خواهد بود. اسنپ، به استناد مدارک و تائیدیههای موجود، یکی از مودیان مالیاتی بخش خصوصیست که از زمان آغاز فعالیت، در مسیر شفافیت امور مالیاتی خود قدم برداشته و همواره در موعد مقرر، مالیات تعیینی را به طور کامل پرداخت کرده است.
شرکت اسنپ، نخستین و بزرگترین سامانه حمل و نقل هوشمند شهری در ایران از سال ۱۳۹۳ با دریافت تمامی مجوزهای قانونی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز و تا به امروز توانسته است ضمن گسترش سرویسدهی خود به چهار کلانشهر تهران، کرج، اصفهان و شیراز، زمینهی ایجاد ۶۰۰ فرصت شغلی بهصورت مستقیم و بیش از یکصد هزار شغل به صورت غیرمستقیم را فراهم آورد.
دریافت گزارش مقبول حسابرسی از یکی از معتبرترین موسسات حسابرسی کشور از بدو تاسیس، همچنین رسیدگی و دریافت تائیدیه دفاتر مالی از اداره کل امور مالیاتی کشور که تنها در صورت وجود شفافیت مالی احراز و اهدا میشود، نشانگر پایبندی تمام قد این مجموعه به نظام مالیاتی کشور و اهتمام اسنپ به توسعه زیرساختهای جمهوری اسلامی ایران است.
شفافیت عملکرد مالی اسنپ و به طور کلی، کسبوکارهای آنلاین بر آمده از ماهیت فضای الکترونیکیست که امکان خطا را در قیاس با مدلهای کسبوکار سنتی به حداقل ممکن میرساند و بررسی آنها را برای سازمانهای نظارتی ذیربط تسهیل میکند.
امید است که با رشد فرهنگ عمومی و تبعیت هرچه بیشتر شرکتهای خصوصی از قوانین مالیاتی، مشارکت کسبوکارهای کوچک و بزرگ در بهبود وضع اقتصادی و توسعهی کلان کشور گسترش یابد.
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