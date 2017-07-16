نامجو زحمتکش در حاشیه نشست هنرمندان نمایش بردخون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه‌ای با حضور اعضای انجمن نمایش مجتمع فرهنگی هنری بردخون تصمیم گرفته شد جشنواره منطقه‌ای تئاتر در بردخون برگزار شود.

وی افزود: پس از اطلاع رسانی و آگاهی گروه‌های هنری تاکنون ۱۰ متن نمایشی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و گروه ها در حال آماده سازی برنامه های نمایشی خود هستند.

زحمتکش اضافه کرد: این متن‌ها شامل یک متن نمایشی از روستای مغدان، یک اثر از روستای شهنیا و ۴ اثر از انجمن نمایش شهر بردخون است که در مرحله دورخوانی متن است و پس از بازبینی آثار، مجوز ورود به جشنواره را پیدا خواهند کرد.

مسئول مجتمع فرهنگی هنری بردخون با بیان اینکه هنر تئاتر در بردخون علاقمندان زیادی دارد و در سال‌های اخیر پیشرفت خوبی داشته، یادآور شد: جشنواره کارگاهی تئاتر بخش بردخون شهریورماه امسال در مجتمع فرهنگی هنری بردخون برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این جشنواره با حضور مسئولان، گروه‌های نمایشی و هنرمندان منطقه در تالار مفتون مجتمع فرهنگی هنری بردخون برگزار می‌شود اما سالن مذکور در زمینه تجهیزات سردکننده مشکل دارد که انتظار می‌رود با حمایت مسئولان شهرستان و استان این کمبود رفع شود.

مسئول مجتمع فرهنگی هنری بردخون با تقدیر از همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان و اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان دیّر، ادامه داد: هنرمندان این دیار با کمترین امکانات فعالیت می‌کنند که از مسئولان بزرگوار خواستار توجه و پشتیبانی ویژه و نگاه خاص در زمینه توسعه فعالیت های فرهنگی هنری در بخش هستیم.