دولت ۱۷۷ میلیارد جهت اجرای طرح تحول سلامت در اردبیل هزینه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: به منظور کاهش پرداختی از جیب بیماران، ۱۰۸ میلیارد تومان، ترویج زایمان طبیعی سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم ۲۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی افزود: علاوه بر این برای مقیمی پزشکان در مراکز درمانی دولتی ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، جهت ارتقا ویزیت ۱۰ میلیارد تومان و برای ارتقا هتلینگ بیمارستانی ۳۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه در راستای کاهش میزان پرداختی بیمار، پرداختی از ۳۳ درصد هزینه درمان به ۷.۵ درصد رسیده است، اضافه کرد: به همین جهت بار مراجعه به مراکز درمانی با ۲۱.۸۷ درصد رشد و میزان بستری بیماران با ۱۴.۱۷ درصد رشد همراه است.

اخوان اکبری افزود: در راستای ترویج زایمان طبیعی نیز با رایگان شدن زایمان طبیعی در مراکز درمانی دولتی، در طول اجرای طرح ۳۴ هزار و ۵۶۰ زایمان طبیعی انجام شده و میزان سزارین ۱۱.۹ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: با ماندگاری ۷۵ پزشک متخصص در مناطق کمتر توسعه یافته و حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان‌ها میزان رضایت‌مندی مردم اردبیل پس از اجرای طرح به ۹۱ درصد افزایش یافته است.