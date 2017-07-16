اجرایی شدن ۸۰ ایده جوانان در حوزه حل مشکلات مدیریت شهری

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قاسم پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف این گروه در شهرداری مشهد ایجاد نشاط علمی و اجتماعی در بین جوانان بوده که نتیجه آن تاکنون رشد روز افزون کمی و کیفی دستاوردها در حوزه های گوناگون فعالیتی است.

وی با اشاره به برنامه های این نهاد در تابستان جاری افزود: در سیستم مدیریت اسلامی فصل جدید فعالیت های خود را با پویش مردمی «مشهد بانشاط» و شعار «مشهد بانشاط: شهر سالم، شهروند شاد» آغاز می کنیم. بازوی عملیاتی این پویش شهری طرح «۱۰۰ روز ۱۰۰ لبخند» است که اجرای بیش از ۱۲۰ برنامه اجتماعی در قالب ۹۰ طرح اجرا می شود.

قاسم پور عنوان کرد: کمپین شهری «مشهد بانشاط» با هدف حفظ و ارتقا نشاط شهری و ایجاد بیشترین احساس وابستگی، همبستگی و همگرایی در میان شهروندان مشهد راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: از جمله برنامه های این طرح می توان به تشکیل بزرگترین زنجیره انسانی اطراف آرامگاه فردوسی، بزرگترین دیوار نقاشی کودکان جهان با موضوع «مشهد بانشاط»، تهیه فیلم از هنرمندان با موضوع نشاط و سلامت مردم مشهد و برگزاری دوره های شادی درمانی برای اقشار مختلف آسیب پذیر جامعه اشاره کرد.

رئیس گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد خاطر نشان کرد: جایزه ملی نوآوری سلمان فارسی نیز جایزه ای تخصصی برای مخترعان جوان است که شرکت کنندگان در قالب گروه های سه تا پنج نفره ایده های خود را به مدت دو روز تکمیل کرده و طرح خود را در قالب بوم تهیه شده در گروه مشاوران جوان تدوین می کنند.

قاسم پور گفت: از جمله مهمترین دستاوردهای گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد معرفی به عنوان طرح برگزیده در جشنواره نوآوری های شهری گوانگجو، برگزاری و میزبانی کنفرانس جوانان کشورهای اسلامی ۲۰۱۷، دریافت جایزه ویژه داوران جشنواره فیلم استانبول در بخش «جایزه فیلم برتر با موضوع جوانان» و اجرای پروژه جهانی کافه ایده با عضویت و فعالیت جوانان بیش از ۸۰ کشور و پنج قاره جهان در این پروژه است.

وی اضافه کرد: کل ایده های ثبت شده در سامانه بیش از ۳۰ هزار مورد است که تاکنون ۸۰ ایده اجرایی شده است.