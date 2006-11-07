به گزارش خبرنگار مهر ، آلن پو علاوه بر نوشتن ، به سرودن شعر نيز مي پرداخت ، هرچند تاريخ ادبيات جهان از آلن پو به عنوان فردى ياد كرده كه در تكامل داستان كوتاه‌ نويسى سهمي بسزا داشته است .



اهميت و نفوذ آلن پو در دهه‌هاى اخير كه مردم وقت و حوصله خواندن داستان بلند ندارند بيشتر شده است. او در كنار حرفه روزنامه‌نگارى 120 داستان كوتاه نوشت و يك ديوان، شعر سرود كه اشعارش عمدتا طنزگونه است . آلن پو چند سالي سردبير روزنامه « رجيستر» چاپ شهر بالتيمور آمريكا بود . حرفه روزنامه ‌نگارى باعث شده بود كه داستانهاى كوتاه او روح واقعى داشته باشند ، زيرا انعكاس واقعيت ‌هاى روز بودند و استحكام نوشته در واقعى تلقى شدن آنها جاى ترديد باقى نمي ‌گذارد. وى بيش از چهل سال عمر نكرد و بيمارى او را از پاى درآورد . داستانهاى آلن پو كه در سال 1849 فوت شد هنوز تجديد چاپ مي ‌شوند.



آلن پو درمورد داستان كوتاه معتقد بود كه بايد بتوان آن را دريك نشست خواند. به نظر او كوتاهي ، كيفيت و صرفه جويي در واژه ها ازصفات مهم داستان خوب هستند . وي درداستانهايش ازخيالپردازي و واقعيت ، يعني ازهر دو امكان استفاده مي ‌كند. او درداستانهاي خيالي اش تا اندازه اي به طرح موضوعات علمي و فلسفي هم توجه دارد و درداستانهايي كه با بهره گيري از ژانر وحشت نوشته است ، تلاش مي كند تا به طرح خردگرايي بپردازد .



در داستانهاي جنايي ، او به هراس ‌هاي باستاني بشر، مانند زنده به گوري و بازگشت مردگان و امثال آنها مي ‌پردازد. در عين حال، داستانهاي او خالي از طنز نيز نيستند.



ادگار آلن پو در مورد داستان كوتاه گفته بود: " در نوشتن داستان كوتاه بايد هدف تاثير واحد باشد و تمام اهداف جنبى كنار بروند و تمام كلمات و عناصر داستان بايد به اين سو، سمت گيرى شده و چيزى اضافه بر آن نبايد وجود داشته باشد ." يكي از مشهورترين داستانهاي كوتاه اين نويسنده " گربه سياه " نام دارد كه در ايران چندين بار توسط مترجمان مختلف ترجمه و چاپ شده است .



کد مطلب 403249