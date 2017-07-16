دهه کرامت فرصت مناسبی برای نشر معارف اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در جلسه ستاد تسهیلات زائرین ویژه دهه کرامت که ظهر یک‌شنبه در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد با تأکید بر اینکه ما باید زندگی خود را با سبک زندگی اهل بیت(ع) مزین کنیم، بیان داشت: ما وظیفه داریم ترویج سبک زندگی ائمه را به عنوان یک رسالت در نظر بگیریم.

وی با اشاره به برگزاری جشن‌های دهه کرامت بیان کرد: قم و سایر شهرهای کشور تمهیدات خوبی را برای برگزاری هر چه بهتر جشن‌های دهه کرامت تدارک دیده‌اند.

امام جمعه قم با اشاره به عشق و محبت اهل بیت(س) که در وجود هر مسلمانی وجود دارد، ابراز داشت: ایام اعیاد و مراسم‌هایی مانند جشن‌های دهه کرامت روزهایی است که می‌توان این ارادت را عملی کرد.

وی با بیان اینکه ده کرامت روز فرصت مناسبی برای نشر معارف اهل بیت(ع) است، تأکید کرد: برگزاری جشن‌ها باید درشأن اهل بیت(ع) باشد و توجه و اهتمام به برگزاری این اعیاد که رنگ و بوی معنوی قوی تری داشته باشد باید در اولویت قرار گیرد.

آیت الله سعیدی بر محوریت مردم در جشن‌های دهه کرامت تأکید کرد و بیان داشت: به مساجد و حسینه‌ها و حتی منازلی که می‌خواهند در اعیاد برنامه داشته و مراسم برگزار کنند باید کمک شوند.

وی به بحث امنیتی و حفاظتی اطراف حرم هم اشاره و عنوان کرد: بحث و مواردی که از لحاظ امنیتی در اطراف حرم در حال اجرا است طرحی ملی است و آستانه مقدس حرم حضرت معصومه(س) چنانچه دستگاه‌های حفاظتی برای ایام دهه کرامت در مباحث حفاظت و امنیت اطراف حرم به اجماع برسند آماده همکاری است.