بخش عمده مشکلات جانبازان مدیریتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، مهندس سید محمد علی افشانی در کارگروه رفع مشکلات جانبازان استان با اشاره به این که بخش قابل ملاحظه ای از مشکلات جانبازان مدیریتی است و باید رفع شود، اظهارداشت: مشکلات درمانی و دارویی جانبازان باید با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل امور اقتصادی و بنیاد شهید و امور ایثارگران رفع شود.

وی همچنین بر حل مشکلات رفاهی جانبازان با همکاری دفتر فنی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و تربیت بدنی استان تاکید کرد و ادامه داد: باید با همراهی دستگاه های اجرایی کاری در استان فارس شروع شود که مبنایی برای حل مشکلات جانبازان در سطح کشور قرار گیرد.

استاندار فارس با بیان این که اجر همسران شهدا کمتر از خود جانبازان نیست، افزود: جانبازان فاتحان قله های صبر و استقامت هستند و صبورتر از آنان خانواده هایشان هستند که طی سال های گذشته با بردباری در کنار جانبازان مانده اند و التیام بخش دردهای آنان بوده اند.

افشانی با اشاره به این که جانبازان با عمل خود برای نسل جوان و کسانی که فضای جبهه و جنگ و شرایط سخت آن روزها را به یاد ندارند الگو هستند، گفت: اگر جانبازان مانند گذشته باقی بمانند، درسی برای نسل جوان خواهد بود که افرادی تا امروز با مناعت طبع و صبوری برای حفظ جامعه و حراست از انقلاب، از سلامتی خود گذشتند.

وی با تاکید بر این که کمک به جانبازان وظیفه تک تک مدیران است و باید مشکلات جانبازان را حل کنند، افزود: اگر چندین نفر متقاضی سرمایه گذاری در حوزه ای هستند اولویت با جانبازان است که با وجود همه مشکلات می خواهند شغل ایجاد کنند.

استاندار فارس اظهار داشت: مسائل رفاهی جانبازان اهمیت ویژه ای دارد و مراکزی که به منظور ارائه خدمات به جانبازان ایجاد شده اند باید در این زمینه جدیت داشته باشند و خدمات مناسبی را در اختیار جانبازان قرار دهند.

گفتنی است در این جلسه تعدادی از جانبازان به بیان مشکلات خود پرداخته و مدیران استان نیز به بیان گزارش اقدامات خود در زمینه ارائه خدمات با جانبازان پرداختند.