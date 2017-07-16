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۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۲

بسکتبال جام ویلیام جونز - چین تایپه؛

تیم «ب» بسکتبال ایران مقابل چین تایپه پیروز شد

تیم «ب» بسکتبال ایران مقابل چین تایپه پیروز شد

دومین دیدار تیم «ب» بسکتبال ایران در تورنمنت بین المللی جام ویلیام جونز با پیروزی برابر تیم میزبان همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های «ب» بسکتبال ایران و تیم چین تایپه در چارچوب روز دوم سی و نهمین دوره رقابت های جام ویلیام جونز امروز یکشنبه در چین تایپه برگزار شد و طی آن بسکتبالیست های کشورمان ۷۷ بر ۵۹ صاحب برتری شدند. 

تیم «ب» بسکتبال ایران روز گذشته اولین دیدار خود در رقابت های جام ویلیام جونز را با شکست برابر لیتوانی به پایان رسانده بود. 

تورنمنت بین المللی بسکتبال ویلیام جونز با حضور ۱۰ تیم از روز گذشته آغاز شد و به مدت ۹ روز ادامه خواهد داشت. شاگردان عباس آقاکوچکی در تیم های «ب» بسکتبال فردا دوشنبه سومین دیدار خود در این تورنمنت را برابر تیم کره جنوبی برگزار می کنند. 

کد مطلب 4032613
زینب حاجی حسینی

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