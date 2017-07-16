تیم «ب» بسکتبال ایران مقابل چین تایپه پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های «ب» بسکتبال ایران و تیم چین تایپه در چارچوب روز دوم سی و نهمین دوره رقابت های جام ویلیام جونز امروز یکشنبه در چین تایپه برگزار شد و طی آن بسکتبالیست های کشورمان ۷۷ بر ۵۹ صاحب برتری شدند.

تیم «ب» بسکتبال ایران روز گذشته اولین دیدار خود در رقابت های جام ویلیام جونز را با شکست برابر لیتوانی به پایان رسانده بود.

تورنمنت بین المللی بسکتبال ویلیام جونز با حضور ۱۰ تیم از روز گذشته آغاز شد و به مدت ۹ روز ادامه خواهد داشت. شاگردان عباس آقاکوچکی در تیم های «ب» بسکتبال فردا دوشنبه سومین دیدار خود در این تورنمنت را برابر تیم کره جنوبی برگزار می کنند.