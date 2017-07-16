سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواست مرکز مدیریت راههای سازمان راهداری کشور در خصوص انسداد محور هراز، اظهار کرد: این محور تا تاریخ بیست و هفتم تیرماه (سهشنبه) به دلیل اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی راه (محدوده پیچ ابتهاج) حدفاصل کیلومتر ٨٥ تا ٨٦، در ساعتهای مشخص مسدود میشود.
وی در ادامه اضافه کرد: این محدودیت تردد از ساعت ٦صبح تا ١٨ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه اعمال میشود.
رئیس پلیسراه شرق استان تهران تأکید کرد: در صورت لزوم مسیر جایگزین محورهای فیروزکوه و کرج - چالوس خواهد بود.
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