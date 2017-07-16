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۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۷

به دلیل اجرای عملیات راهداری؛

محور هراز مسدود می‌شود/اعلام مسیرهای جایگزین

محور هراز مسدود می‌شود/اعلام مسیرهای جایگزین

فیروزکوه – رئیس پلیس‌راه شرق استان تهران از محدودیت‌های ترافیکی در محور هراز به دلیل اجرای عملیات راهداری خبر داد.

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواست مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری کشور در خصوص انسداد محور هراز، اظهار کرد: این محور تا تاریخ بیست و هفتم تیرماه (سه‌شنبه) به دلیل اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی راه (محدوده پیچ ابتهاج) حدفاصل کیلومتر ٨٥ تا ٨٦، در ساعت‌های مشخص مسدود می‌شود.

وی در ادامه اضافه کرد: این محدودیت تردد از ساعت ٦صبح تا ١٨ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه اعمال می‌شود.

رئیس پلیس‌راه شرق استان تهران تأکید کرد: در صورت لزوم مسیر جایگزین محورهای فیروزکوه و کرج - چالوس خواهد بود.

کد مطلب 4032643

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