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۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۲

کاراته قهرمانی آسیا - قزاقستان؛

مهدیزاده: باهوش تر از حریف ازبکستانی بودم/ انتقام باکو را گرفتم

مهدیزاده: باهوش تر از حریف ازبکستانی بودم/ انتقام باکو را گرفتم

قهرمان کاراته آسیا گفت: برای پیروزی مقابل حریف قزاقستانی انگیزه زیادی داشتم و با هوش تر از او مبارزه کردم و موفق شدم انتقام بازیهای کشورهای اسلامی را بگیرم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدیزاده بعداز کسب طلای آسیا  با بیان مطلب فوق افزود: روز گذشته در آغاز رقابتهای رده سنی بزگسالان به لطف خدا با پیروزی مقابل کاراته کاهایی از عربستان، ژاپن و مالزی به دیدار نهایی راه پیدا کردم. 

وی افزود: در دیدار نهایی باید با حریفی از ازبکستان مبارزه می کردم. کاراته کایی که در چند ماه اخیر در همه تورنمنت ها خیلی خوب ظاهر شده  و به مدالهای خوبی طلا دست پیدا کرده بود و کار من هم خیلی سخت بود. من هم به دنبال انتقام شکست بازیهای کشورهای اسلامی بودم و خدا را شکر باهوش تر از او مبارزه کردم و به نشان طلا دست یافتم.

مهدیزاده ادامه داد: این کاراته کا، مبارز حمله کننده ای نیست و در کشورهای اسلامی هم روی تکنیک های من امتیاز گرفت و من بازی را که جلو بودم، به او باختم و طلای من تبدیل به برنز شد. اینجا تاکتیک مبارزه خود را تغییر دادم و همین باعث شد تا او برنامه ای نداشته باشد و خدا را شکر موفق به کسب پیروزی و مدال طلا شدم.

قهرمان سال ۲۰۱۷ آسیا با اشاره به شرایط خود در چند ماه اخیر گفت: در مدت زمانی که طی ماه های گذشته و قبل از رقابتهای جهانی در اردوی تیم ملی بودم، خانم من در شرایط خاص تنها بود و در این مدت صاحب فرزند پسری شدیم و من مدت زمان کمی پیش او بودم. دلم برای پسرم تنگ شده و این مدال را به او تقدیم می کنم.

امیرمهدیزاده امروز در رقابتهای قهرمانی آسیا با برتری مقابل رقیب ازبکستانی خود به نشان طلای آسیا دست پیدا کرد.

کد مطلب 4032717

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