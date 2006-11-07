سناریوی جدید آمریکا بر ضد برنامه هسته ای صلح آمیز ایران / واشنگتن برای تشدید لحن پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازرویترز، بدنبال تلاشهای چند روز گذشته کشورهای غربی در ایجاد توافق میان کشورهای عضو گروه 1+5 و بروز اختلاف نظرهای روزافزون در لحن و مفاد این قطعنامه ، جان بولتون نماینده آمریکا درسازمان ملل با توزیع یک سری اصلاحیه در میان گروه اندکی از اعضای سازمان ملل در تلاش است تا لحن شدید تری در این قطعنامه درباره برنامه هسته ای ایران اعمال است.



درگزارش رویترز اشاره شده که عبارت مشابه " تهدیدی برای صلح وامنیت بین المللی" همچنانکه در قطعنامه ماه اکتبرشورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی گنجانده شده ، در این اصلاحیه ها به چشم می خورد.



روسیه با حمایت چین روز جمعه پیشنهادهایی را برای تغییرات در پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی غرب ارائه داد که تحریمها را نرم و برخی از آنها را کاهش خواهد داد .



یک دیپلمات اروپایی که خواست نامش فاش نشود ، به خاطر اینکه این پیشنهادهای اصلاحی نباید علنی شود، اظهار داشت که پیشنهادهای آمریکا بسیار با روح قطعنامه ای که ما ثبت کردیم، منطبق است .

وی در ادامه اظهاراتش افزود : " ما مطمئنا تصور می کنیم که آنها نسبت به انجام مذاکره آمادگی دارند؛ هرچند آنها در مسیر مخالف به اصلاحیه های ارائه شده دیگر کشورها همانند روسیه اشاره دارند" .



در پیش نویس قطعنامه ای که با حمایت آمریکا توسط سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس تدوین شد، ازهمه کشورها خواسته شده است که از فروش و تامین تجهیزات، فناوری و کمکهای مالی به برنامه های هسته ای و موشکی ایران جلو گیری کنند . در این پیش نویس دارایی افراد و شرکتهای دخیل دراین برنامه ها توقیف و از سفر آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.



رویترز در چینی شرایطی براین باور است که دیدگاههای قدرتهای رقیب (روسیه و چین) نشان می دهد که مذاکرات روی پیش نویس قطعنامه طولانی و دشوارخواهد بود.



طبق اظهارات دو دیپلمات اروپایی، آمریکا پیشنهاد دیگری را ارائه داده؛ مبنی برانتخاب هیئتی ازکارشناسان (خارج از سازمان ملل) که چگونگی اجرای تحریمها توسط کشورهای عضو به کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد را گزارش کند.



چند کمیته شورای امنیت هم اکنون چنین هیئت مشورتی خارج (از سازمان)دارند.



آلمان و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد قراراست اواخر هفته جاری که احتمالا امروز یا فردا خواهد بود مذاکرات درباره پیش نویس ضد ایرانی غرب را از سر بگیرند .



در این پیش نویس با اشاره به بند خاصی در فصل 7 منشور سازمان ملل متحد که تنها برای تحری مها به کار می رود ، استفاده اززور را درآینده مستثنی می شود . روزجمعه آمریکا و روسیه پیشنهادهایی را ارائه دادند که دولتهای گروه 1+5 هم اکنون در حال بررسی آنها هستند .

تلاشهای آمریکا برای اینکه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را تهدیدی برای امنیت و صلح بین المللی اعلام کند؛ در حالی است که ایران نه تنها عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای است که تمام تاسیسات هسته ای آن به طور مستمر تحت نظارت بین المللی قرار داشته و تهران همچنان به همکاری شفاف و سازنده خود ادامه می دهد و آژانس هم به صراحت اعلام کرده که هیچ مدرک و سندی که نشان دهد برنامه هسته ای ایران از مسیر صلح آمیز خارج شده و به زعم و ادعای آمریکا تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است، وجود ندارد.