برگزاری ششمین کارگروه شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه مطالعات بین المللی و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ششمین دوره شبیه سازی شورای امنیت را برگزار می کنند و مهلت ثبت نام در این کارگروه تا پایان تیر ماه است.

این دوره ویژه اساتید، دانشجویان دکتری، دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته های حقوق بین الملل، روابط بین الملل، حقوق جزای بین الملل، حقوق بشر، علوم سیاسی، اقتصاد بین الملل، دیپلماسی، جامعه شناسی و مطالعات منطقه ای است.

در این برنامه اساتید و دانشجویان ممتاز از سراسر کشور حضور داشته و یک گردهمایی وسیع ملی برای شبیه سازی شورای امنیت است.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در برنامه های قبلی پیامی برای آن ارسال کرد و در یکی دیگر از برنامه ها سیدعباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه و سفیر

سازمان ملل متحد در ایران در مراسم افتتاحیه شبیه سازی شورای امنیت شرکت کردند.

این برنامه با مدیریت علمی مهدی ذاکریان، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مدیر مسئول فصلنامه مطالعات بین المللی برگزار می شود.

باقر اسدی، سفیر سابق ایران در سازمان ملل اکوسوک و رئیس اجلاس ٧٧ ریاست جلسات شبیه سازی شورای امنیت را برعهده دارد.

محمد رضا دهشیری و حسین سادات میدانی از دیگر اساتیدی هستند که در نشست مقدماتی درباره سناریوهای بحران و قطعنامه نویسی سخنرانی خواهند کرد.

‎همچنین نازنین قائم مقامی، از کارشناسان و کتابدار سازمان ملل متحد درباره رفرنس پژوهی، جستجوی قطعنامه ها و سند پژوهی و نیز لینک های مربوط به شبیه سازی مدل های ملل متحد در سایت سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد.