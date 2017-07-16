کیفیت گیلاس ایران رتبه نخست دنیا را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادی شامگاه یکشنبه در سومین جشنواره گیلاس شهرستان شمیرانات که با حضور سید حسین هاشمی، استاندار تهران، عزت الله خان محمدی، فرماندار شمیرانات، محمد علی طهماسبی، معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، محمد علی وکیلی نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از نمایندگان مجلس و روسای ادارات و نهادهای شهرستان شمیرانات برگزار شد، طی سخنانی گفت:ما افتخار میزبانی مردم خوب استان تهران را داریم.

وی افزود: هر اتفاق خوبی که در لواسان رخ داده مرهون حمایت های مسئولین استان تهران و همدلی مسئولین شهرستان شمیرانات و شهر لواسان بوده است.

شهردار لواسان گفت: این جشنواره به مدت ۳ شب در شهر لواسان و حاشیه دریاچه سد لتیان و در مسیر رودخانه جاجرود برگزار می شود، میزان تولید گیلاس در جهان حدود ۱۸ میلیون تن است. ترکیه جایگاه نخست، آمریکا دوم و ایران جایگاه سوم را دارد و پس از آن ایتالیا و اسپانیا در جایگاه‌های چهارم و پنجم دنیا قرار گرفته‌اند و شمیرانات رتبه نخست تولید گیلاس در کشور را دارا است.

مرادی کیفیت گیلاس ایران را برتر از گیلاس ترکیه و آمریکا دانست و گفت: بررسی های کارشناسان نشان دهنده کیفیت برتر گیلاس ایران در جهان است.

بر اساس این گزارش بیش از ۱۰ هزار نفر در مراسم شب افتتاحیه سومین جشنواره گیلاس شهرستان شمیرانات حضور داشتند.