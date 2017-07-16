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۲۶ تیر ۱۳۹۶، ۲:۰۲

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اطفاء آتش سوزی کارگاه خیاطی در پرند/جستجو برای یافتن فرد محبوس

اطفاء آتش سوزی کارگاه خیاطی در پرند/جستجو برای یافتن فرد محبوس

رباط کریم- کارگاه خیاطی در خیابان «ابومسلم» پرند آتش گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد دوشنبه، یک کارگاه خیاطی و دوخت لباس به مساحت تقریبی ۷۰۰ متر در خیابان «ابومسلم» پرند آتش گرفت.

بلافاصله آتش نشانان دو ایستگاه آتش نشانی شهرداری پرند در محل حادثه حاضر و عملیات اطفاء حریق را آغاز کردند.

این حریق پس از تلاش آتش نشانان مهار و اطفاء شد.

برخی شواهد از حضور فردی در این کارگاه حکایت دارد و به همین دلیل آتش نشانان درحال تخلیه لباس های سوخته و جستجو برای یافتن یک فرد محبوس احتمالی این حادثه هستند.

اما به گفته مالک این کارگاه خیاطی، شخصی داخل کارگاه نبوده است.

کد مطلب 4032910

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