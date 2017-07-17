به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین معضل پیش روی باشگاه استقلال در این روزها، بالانس کردن لیست بزرگسالان این تیم برای حضور در لیگ برتر است. بعد از بازگشت سرور جباروف به تیم استقلال تعداد بازیکنان بزرگسال این تیم برای فصل آتی از سقف مجاز بالا زد و به جز آن، اعلام شدن نام محسن کریمی در بین بازیکنان بزرگسال هم برای تیم استقلال تبدیل به مشکلی مضاعف شد. این بازیکن که به تازگی کتف آسیب دیده‌اش را به تیغ جراح سپرده و در حال گذراندن دوران نقاهتش است، یکی از نفراتی است که ممکن است نامش از لیست بازیکنان خارج شود.

مدیریت باشگاه استقلال به منظور حل مشکل محسن کریمی با فدراسیون فوتبال نامه نگاری کرده است. با توجه به این که سن این بازیکن در زمان شروع لیگ کمتر از ۲۳ سال است، مسئولین این باشگاه امیدوارند فدراسیون این بازیکن را برای فصل پیش رو کمتر از ۲۳ سال حساب کند و در این صورت کریمی این شانس را دارد که تا قبل از نیم فصل نامش از لیست بازیکنان استقلال خارج نشود. اما در غیر این صورت، احتمال این که قرعه خروج نام از لیست بازیکنان بزرگسال به نام محسن کریمی بیفتد و باشگاه استقلال ناچار شود نام او را هم از لیست خارج نماید وجود دارد.

بدون احتسال محسن کریمی در لیست بزرگسالان، تیم استقلال یک بازیکن بزرگسال بیشتر از حد مجاز در بین بازیکنانش دارد و اگر محسن کریمی هم بازیکن بزرگسال محسوب شود، آنگاه آبی‌ها ناچارند نام دو بازیکن را از لیست خود خارج کنند.