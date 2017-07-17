به گزارش خبرنگار مهر، حوریه عقبایی صبح دوشنبه در حاشیه ۳۵ امین مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان دختر سراسر کشور به میزبانی اردبیل تصریح کرد: مسابقات قرآنی فرصتی برای انس و الفت دانشآموزان با قرآن و همچنین شناسایی استعدادها فراهم میسازد.
وی افزود: استقبال دانشآموزان دختر از مسابقات قرآنی قابل توجه است و در تمامی مسابقات میتوان حضور پرشور دانشآموزان دختر را مشاهده کرد.
رئیس اداره قرآن وزارت آموزشوپرورش تأکید کرد: ۳۵ امین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزی با رقابت ۴۸۰ دانشآموز برتر قرآنی برگزار میشود و تک تک دانشآموزان حاضر در رقابتها از استعدادهای قرآنی برخوردار هستند.
عقبایی با تأکید به ضرورت تربیت اخلاقی و معرفتی دانشآموزان دختر در سایه آموزشهای قرآن اضافه کرد: حضور پرشور دانشآموزان در این رقابتها نشان میدهد که دانشآموزان مشتاق تداوم و تکرار مسابقات هستند.
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