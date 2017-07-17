برگزاری «دوره آموزشی تکمیلی طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت»

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی تکمیلی طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت کننده از طلاب سطوح عالی مدارس علوم دینی اهل سنت به همت دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و با همکاری دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می شود.

در این دوره که با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت کننده از طلاب سطوح عالی مدارس علوم دینی اهل سنت برگزار می گردد از ۱۹ تیرماه آغاز شده و تا ۵ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

شرکت کنندگان در این دوره از استانهای مختلف کشور از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، بوشهر، کردستان، آذربایجان غربی، خراسان، و گلستان در این دوره حضور دارند.

محتوای این دوره شامل عناوین درسی متنوعی از جمله فقه مقارن، اصول فقه مقارن، روش تحقیق، انقلاب اسلامی، تاریخ معاصر و آشنایی با مکاتب کلامی می باشد.

عناوین گنجانده شده در این دوره توسط اساتید مطرح و برجسته دانشگاه مذاهب اسلامی از جمله؛ حجت الاسلام بی آزار شیرازی، کریمی، کارگر، مومنی، حجت الاسلام امامیان، محمدی و هرندی تدریس می گردد.

این دوره از سوی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و با همکاری دانشگاه مذاهب اسلامی به مدت دو هفته در تهران و با تدریس اساتید دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد