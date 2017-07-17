کلاس های آموزش مفاهیم قرآن کریم در بنگلادش برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کلاسهای آموزش مفاهیم قرآن کریم با حضور محمد عبد القدوس، مدرس و از طلاب حوزه علمیه قم در کتابخانه نمایندگی فرهنگی کشورمان در داکا، برگزار شد.
موضوع «مسأله تبلیغ از دیدگاه قرآن» و «بحث انسان و شیطان از دیدگاه قرآن» همراه با تفسیر موضوعی قرآن از جمله مباحثی است که در این کلاسهای آموزشی، تبیین و بررسی شد.
توانایی درک مفاهیم و ترجمه آیات نورانی قرآن کریم و بهرهگیری از معارف انسانساز آن، از اهداف برگزاری این کلاسهای آموزشی است.
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