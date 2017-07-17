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۲۶ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۶

به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

کلاس های آموزش مفاهیم قرآن کریم در بنگلادش برگزار می شود

کلاس های آموزش مفاهیم قرآن کریم در بنگلادش برگزار می شود

کلاس‌های آموزش مفاهیم قرآن کریم به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در داکا، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کلاس‌های آموزش مفاهیم قرآن کریم با حضور محمد عبد القدوس، مدرس و از طلاب حوزه علمیه قم در کتابخانه نمایندگی فرهنگی کشورمان در داکا، برگزار شد.

موضوع «مسأله تبلیغ از دیدگاه قرآن» و «بحث انسان و شیطان از دیدگاه قرآن» همراه با تفسیر موضوعی قرآن از جمله مباحثی است که در این کلاس‌های آموزشی، تبیین و بررسی شد.

توانایی درک مفاهیم و ترجمه آیات نورانی قرآن کریم و بهره‌گیری از معارف انسان‌ساز آن، از اهداف برگزاری این کلاس‌های آموزشی است.

کد مطلب 4033045
خداداد خادم

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