به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین محمدحسین روحی یزدی در نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح دوشنبه به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان برگزار شد، با اشاره به اینکه شورای نگهبان یکی از نهادهایی است که به پیشنهاد امام در سال ۵۹ تأسیس شد، اظهار کرد: اصل پیشنهاد امام خمینی(ره) در اسفند سال ۵۸ اعلام و این نهاد از ۲۶ تیر سال ۵۹ رسماً آغاز به کارکرد.
وی بابیان اینکه امام با خاطره از حکومت مشروطه تصمیم گرفتند برای حفظ ارزشهای نظام نهادی را ایجاد کرده تا حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام باشد، گفت: با این هدف امام دستور تشکیل شورایی مرکب از ۱۲ نفر را صادر کردند که شش نفر از فقهای مجتهد و شش حقوقدان صاحبتجربه در آن حاضر باشند.
مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان البرز تصریح کرد: از ماده ۹۱ تا ۹۹ قانون شاهد وظایف و اختیارات شورای نگهبان هستیم، این وظایف در سه محور نظیر مطابقت قوانینی که در مجلس به تصویب میرسد با شرع، مطابقت قوانین با قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی خلاصه میشود.
حجتالاسلام روحی یزدی بابیان اینکه شورای نگهبان با نظر صریح خود نسبت به آنچه روح و محتوای قانون است، مفاد قانون را اعلام میکند، گفت: نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبان است.
ترسیم خط جدایی اسلام از روحانیت توسط دشمنان
وی با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد برگزاری ۴۶ انتخابات در کشور بودهایم که از این تعداد شش انتخابات قبل از تأسیس شورای نگهبان و ۴۰ انتخابات دیگر بعد از تأسیس این شورا بوده است، خاطرنشان کرد: همواره شاهد احساس ضرورت بودن چنین نهادی در نظام جمهوری اسلامی ایران بودهایم؛ این نهاد مانع ورود اغیار به مناصب دولتی میشود.
مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان البرز تهی کردن نظام جمهوری اسلامی ایران از معیارهای دینی و انقلابی را ازجمله اهداف دشمنان از ابتدا تاکنون برشمرد و افزود: دشمنان با افرادی که صاحبان رأی در مسائل دینی هستند، مقابله میکنند.
حجتالاسلام روحی یزدی پیگیری اسلام منهای روحانیت را ازجمله اهداف دشمنان اعلام کرد و گفت: خط جدایی اسلام از روحانیت در طول عمر نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و اکنون نیز شاهد این مهم هستیم.
دشمنان به دنبال مقابله با نیروهای انقلابی هستند
وی بابیان اینکه مقابله با اصل ولایتفقیه در ادامه این روند و حرکت قرار دارد، یادآور شد: کسانی که علیه اصل ولایتفقیه شعار میدهند تنها درصدد و خواستار اجرایی شدن طرح اسلام منهای روحانیت هستند.
وی با اشاره به اینکه تهی کردن نظام از ارزشهای اسلامی و انقلابی از دیگر اهداف و برنامههای دشمنان به شمار میآید، گفت: برخی درصدد هستند گاه نهفته و گاه آشکار در این مسیر گام برداشته و قدم بگذارند.
مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان البرز اظهار کرد: دشمن در تلاش است باکسانی که در مواقع حساس در دفاع از ارزشهای انقلاب ایستادهاند و ایستادگی کردهاند، مقابله کنند.
حجتالاسلام روحی یزدی بابیان اینکه یکی از مخاطراتی که امروز در جامعه با آن مواجهیم، در رأس کار بودن کسانی است که فتنهگر بوده و یا از این افراد دفاع میکردند، گفت: باید نسبت به این مخاطرات حساسیت لازم را داشته تا نظامی که امام خمینی(ره) بناکرده را حفظ کنیم.
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