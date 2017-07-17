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۲۶ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱

با اجرای مرحله جدید طرح رونق تولید در سال ۹۶

۱۶۳ واحد تولیدی صنعتی استان سمنان متقاضی تسهیلات رونق تولید شدند

۱۶۳ واحد تولیدی صنعتی استان سمنان متقاضی تسهیلات رونق تولید شدند

سمنان - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: تاکنون ۱۶۳ واحد تولیدی صنعتی استان برای دریافت تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده‌اند.

بهروز اسودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری شصت و نهمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان اظهار داشت: با اجرای مرحله جدید طرح رونق تولید در سال ۹۶ تا کنون ۱۶۳ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات متقاضی شده اند که از این تعداد ۱۳۶ واحد در مرحله بررسی کارگروه قرار دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون دو واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند، تصریح کرد: در این نشست درخواست ۲۱ واحد متقاضی بررسی و به بانکها ی استان معرفی شدند.

دبیر کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان اظهار داشت: با معرفی این تعداد واحد تولیدی به بانکها در حدود ۲۱۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت خواهد شد و زمینه اشتغال ۱۰۷ نفر در بخش صنعت استان فراهم می شود.

اسودی با اشاره به بررسی مشکلات ۴۲۸ واحد تولیدی استان سمنان در کارگروه رفع موانع تولید تاکید کرد: دراین جلسه مشکلات بانکی و زیربنایی دو واحد تولیدی شهرستان های سمنان و مهدیشهر بررسی شد.

وی با اشاره به دیگر دستور کار این نشست، افزود: ارائه گزارش کمیته پایش تسهیلات رونق تولید و تصمیم گیری در خصوص شاخص های ارزیابی عملکرد کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از دیگر موضوعاتی بود که دراین جلسه مطرح شد.

کد مطلب 4033200

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