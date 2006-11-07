اکثریت یافتن دموکرات ها ، نگرش واشنگتن بر مساله هسته ای ایران را متحول نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نظام انتخاباتی آمریکا، انتخابات کنگره هر دو سال یکبار و انتخابات ریاست جمهوری هر چهار سال برگزار می شود. انتخابات نوامبر 2006 که امروز برگزار خواهد شد، انتخابات میان دوره‌ای نام دارد.

امروز( هفتم نوامبر) مردم 50 ایالت آمریکا برای تعیین 435 عضو مجلس نمایندگان و 33 عضو از مجموع 100 عضو مجلس سنا به پای صندوق‌های رأی می‌روند.

اعضای مجلس نمایندگان در یک دوره دو ساله از ژانویه 2007 تا 2009 و33 عضو برگزیده مجلس سنا از ژانویه 2007 تا 2013 برای دوره ای شش ساله در کنگره آمریکا قانونگذاری خواهند کرد.

اعضای مجلس نمایندگان در یک دوره دو ساله از ژانویه 2007 تا 2009 و 33 عضو برگزیده مجلس سنا از ژانویه 2007 تا 2013 برای دوره ای شش ساله در کنگره آمریکا قانونگذاری خواهند کرد

حال برای آنکه دموکرات‌ها بتوانند کنترل کنگره‌ را در دست گیرند باید حداقل شش کرسی دیگر سنا و دست کم 15 کرسی دیگر مجلس نمایندگان را تصاحب نمایند و البته حاکمیت دموکرات ها برسنا ومجلس نمایندگان آمریکا می تواند درنهایت به پایان دوره‌ ریاست جمهوری جورج بوش منجر شود و همین امر از دلایل اهمیت ویژه این انتخابات است.

پس از رسوایی‌های دولت بوش در جنگ عراق و افغانستان که به بحرانی تر شدن اوضاع این دو کشور نیز انجامیده، چالش های داخلی جمهوری خواهان افزایش چشم گیری به سود رقبای دموکرات یافته و بر فضای انتخابات کنگره‌ آمریکا سایه افکنده است.

هرچند که مباحث مربوط به چالش های به بار آمده برای آمریکا در عراق، افغانستان و یا مواردی چون زندان های ابوغریب و گوانتانامو جنجالی بیش از موضوع هسته ای ایران را در پرونده جمهوری خواهان ثبت کرده اند اما جمهوری اسلامی ایران و موضوع دست یابی کشورمان به فن آوری صلح آمیز هسته ای نیز از جمله مواردی است که چالش هایی جدی را برای حاکمان جمهوری خواه کاخ سفید در عرصه بین الملل رقم زده است.

در حالی که سیاست های کلان آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران همواره بر تخاصم و برتری جویی مبتنی بوده اما مسلما در نحوه برخورد یا نگرش جمهوری خواهان و دموکرات ها با چالش های سیاست خارجی آمریکا (که به اذعان مقامات واشنگتن یکی از آن ها ایران اسلامی است)، می توان تفاوت هایی عمده را قایل شد.

به گزارش مهر، دررابطه با مباحث مرتبط با جنگ یا صلح درآمریکا تصمیم نهایی را رییس جمهوراتخاذ می کند اما نبایدفراموش کنیم که چون کنگره آمریکا تصمیم‌گیرنده نهایى درباره اختصاص بودجه به موارد متعدد است، مى‌تواند چالش ها و موانعی جدی را در برابر نظرات شخص رییس جمهور ایجاد کند و در همین چارچوب نامزدهاى دموکرات کاهش بودجه چند میلیارد دلارى که صرف جنگ مى‌شود را از جمله شعارهای انتخاباتی خود قرار داده و بر آن تاکید کرده اند.

در اینجا این پرسش مطرح می شود که به واقع دموکرات ها و جمهوری خواهان آمریکا در عرصه عمل در بحث سیاست خارجی چه تفاوت های بنیادینی را با هم دارند؟ پاسخی که عموما دربرابر چنین پرسشی ابرازمی شود، اقتدارگرایی و جنگ طلبی جمهوری خواهان از سویی و نگرش تعاملی و دیپلماتیک دموکرات ها را از دیگر سو گوشزد می کند.

به اعتقاد برخی کارشناسان باور به چنین تفاوتی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان به خصوص در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، اشتباهی بزرگ است که پیامدهایی منفی را در پی خواهد داشت؛ البته این نظر از جهاتی هم قابل تامل است چرا که بر مبنای آمار، اکثر جنگ های آمریکا علیه کشورهای مختلف را دموکرات ها رهبری کرده اند. البته سیاست های جنگ طلبانه واشنگتن در دو دهه گذشته که جمهوری خواهان یعنی بوش پدر و پسر هدایت گر آن بوده اند، تاثیرات منفی پایداری را علیه حزب جمهوری خواهان رقم زده اما به هر صورت اکثریت آمار جنگ های آمریکا در کارنامه دموکرات ها ثبت شده است، هرچند که نباید فراموش کرد که دموکرات ها در واپسین مراحل اتخاذ تصمیمات شان، با رویکردی نرم تر از جمهوری خواهان و به بیانی دیپلماتیک تر عمل می کنند.

هیچ شکی وجود ندارد که سیاست های بنیادین آمریکا در شرایط فعلی و در صورت پیروزی هر یک از دو رقیب صحنه انتخابات آمریکا، مخاصمه با تهران و هدف نهایی آن استحاله نظام جمهوری اسلامی ایران است و سخنان تبلیغاتی جورج بوش و جان کری در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گواهی بر این مدعاست

هیچ شکی وجود ندارد که سیاست های بنیادین آمریکا در شرایط فعلی و در صورت پیروزی هر یک ازدو رقیب صحنه انتخابات آمریکا، مخاصمه با تهران وهدف نهایی آن تداوم رویکرد گذشته با نظام جمهوری اسلامی است و سخنان تبلیغاتی جورج بوش و جان کری درجریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گواهی بر این مدعاست که در آن زمان کری، نامزد دموکرات ها، بوش را به مسامحه کاری در قبال ایران متهم می کرده و به مردم آمریکا وعده می دهد که در صورت پیروزی درانتخابات، سیاست هایی به مراتب سختگیرانه تررادر قبال ایران به کار خواهد بست.

به هر صورت با تمام دعواها و درگیری هایی که بر سر پیروزی یا شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای آمریکا مطرح است، بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که انتخابات کنگره و حتی روی کار آمدن اکثریت دموکرات‌ها نیز تاثیر چشم گیری در آینده سیاست های آمریکا نخواهد داشت.

بر این مبنا اصلاح میراثی که جمهوری خواهان در داخل و خارج آمریکا بر جای نهاده اند (که نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی داخلی و گسترش بدنامی آمریکا در سطح بین الملل از جمله آن است) محتاج مدت زمانی طولانی می باشد.

به گزارش مهر، بنابراین از آن جایی که واشنگتن مسله هسته ای کشورمان را به طور مستقیم تهدیدی برای امنیت خویش می انگارد، حتی اکثریت یافتن دموکرات ها در کنگره نیز"تغییری کلان" را درسیاست های این کشور درقبال این موضوع در کوتاه یا میان مدت ایجاد نخواهد کرد.