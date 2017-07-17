به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر منصور برقعی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز، با تأکید بر ویژگیهای خاص استان البرز به لحاظ رشد و ترکیب جمعیت، جغرافیا و ظرفیت ویژه تولید و اشتغال، اظهار کرد: تمرکزی که در این استان وجود دارد فرصت خاصی را برای استفاده از قابلیتها جهت نیل به رویکرد جدید کمیته امداد و نیز سرریز حمایتها به سمت استانهای محرومتر فراهم میکند.
برقعی بابیان اینکه پدیده فقر ذاتاً اقتصادی و بروز آن اجتماعی است، گفت: رویکرد امداد فقرستیزانه است لذا باید بین مقوله اجتماعی و اقتصادی رابطههایی ایجاد کرد.
وی برخی آسیبها و مسائل اجتماعی همچون وجود زندانها البرز را منحصربهفرد دانست و تأکید کرد: این قبیل موارد بخش عمدهای از فعالیتها و وقت امداد را صرف خود میکند.
قائممقام کمیته امداد کشور با اشاره به تصویب و ابلاغ آئیننامه جدید کمیته امداد در سال ۹۴، گفت：باید به سمت برنامه محوری و کار تشکیلاتی حرکت کنیم لذا یکی از تغییر رویکردها، کاهش سهم بلاعوض و افزایش وام قرضالحسنه است باید کاری کنیم که مددجویان به کار و تلاش روی بیاورند و از تلاش خودشان اقساط را برگردانند.
معوقات نیازمندان زیر ۲ درصد است
وی تأکید کرد امنترین و بی مسئله ترین وامهای بانکی، وامهایی است که به نیازمندان دادهشده است تا جایی که معوقات نیازمندان زیر ۲ درصد است و این آمار را با وامهای کلانی که برخی میگیرند و پس هم نمیدهند، مقایسه کنید.
برقعی با اشاره به تولید ارزانترین مشاغل توسط این قشر بیان کرد: سهم ایجاد اشتغال توسط امداد از دستگاههای دولتی بیشتر بوده است.
وی در ادامه به پیام امام راحل پس از رفراندوم مبنی بر اینکه امروز روز آغاز امامت امت و وراثت مستضعفین است اشاره کرد و گفت: این بیان ترسیم افق فعالیت برای کسانی است که طعم تلخ فقر را چشیدهاند و درنهایت همانها باید مسئولیتها را بر عهده گیرند.
برقعی ادامه داد: نباید از قشری که قرنها شلاق ظلم و ستم را تحمل میکند، با تعبیر بیچارهها یادکرد، اینها بودند که جبههها را پر کردند و رسالت امداد ایجاد بستر لازم برای شکوفایی استعدادها در دو دهک پایین است.
لزوم ایجاد پویشهای اجتماعی و ترویج احسان و نیکوکاری
علی سالارکیا مدیرکل سابق کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز نیز طی سخنان کوتاهی از تمام کسانی که در این چند سال کمک کردهاند تا فعالیتهای امداد به نحو احسن انجام شود تشکر کرد و برای مدیرکل جدید آرزوی موفقیت کرد.
در ادامه محمد محمدی فرد مدیرکل جدید کمیته امداد استان البرز گفت: آنچه تاکنون امداد استان البرز به دست آورده خوشبختانه در سطح کشور، بسیار موردتوجه است.
وی ادامه داد: رویکرد جدید کمیته امداد در استان، استفاده از ظرفیتهای استان در سطح ملی درزمینهٔ توانمندسازی و مشارکتهای مردمی است که باید شناسایی و بالفعل شوند. کمیته امداد باید پیشگام محرومیتزدایی باشد اما این حرکت تنها در ظرفیتهای امداد خلاصه نخواهد شد و باید همه دستگاهها فعالیت کنند
ایجاد پویشهای اجتماعی و ترویج احسان و نیکوکاری از دیگر برنامههایی بود که مدیرکل جدید استان به آنها اشاره کرد.
گفتنی است محمدی فرد مشاور رئیس کمیته امداد و معاون سابق امور بینالملل این نهاد انقلابی بوده است.
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