نتایج مسابقات دوومیدانی دانش آموزان کشور در مقطع ابتدایی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی قهرمانی دانش آموزان کشور در مقطع ابتدایی با شرکت ۲۲ تیم از سراسر کشور در سنندج برگزار شد.

در این رقابت ها ۱۸۶ ورزشکار در ماده های در ماده های ۶۰ متر با مانع، ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ۸۰۰ متر ، ، یک کیلومتر پیاده روی، ۴ در ۱۰۰ متر امدادی، ۱۵۰۰ متر امدادی ، پرش طول، پرش ارتفاع، پرتاب وزنه و توپ به رقابت پرداختند.

در ماده ۶۰ متر با مانع هادی پروین از یزد امیر حسین زندی از همدان و امیر رضا دانش از اردبیل به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در دو ۱۰۰ متر کاظم قربانی، سامان عباسی و میلاد سلطان نیا از بوشهر به ترتیب از استان های تهران خوزستان و بوشهر بر سکو های اول تا سوم استادند.

در ماده ۲۰۰ متر، میلاد سلطان نیا از بوشهر مدال طلا را کسب کرد، محمد علی کاظم پور از خوزستان و محمد حسین غلامی از همدان به ترتیب گردن آویز نقره و برنز را بر گردن آیختند.

در ماده ۸۰۰ متر نیز اسامه ویسی از کرمانشاه، مرتضی ترکیان از خوزستان و علی شاهی از شهرستان های تهران به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در یک کیلو متر پیاده روی، مالک عبدالمحمد موسی از کرمانشاه، محمد رضا صادقی از چهار محال و بختیاری و حسین هوشیار از استان فارس به ترتیب بر سکو های اول تا سوم ایستادند.

در دو ۱۵۰۰ متر بازهم اسامه ویسی از کرمانشاه مقام اول و همچنین مانی مراد خانی از کردستان و سجاد چراغلو از شهرستان های تهران مقام های دوم و سوم را به ترتیب کسب کردند.

در ماده پرتاب وزنه،علی شیر محمدی، سامان عباسی و بابک ابتکاری به ترتیب از گلستان، خوزستان و فارس مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در ماده پرش ارتفاع، محمد علی امیر شجاعی از کرمان، علی واحدی اصل از خوزستان و ارشیا مصدق از تهران به ترتیب مدال های طلا، نقره و برنز را کسب کردند.

در پرتاب توپ نیز، علی شیر محمدی از گلستان، زانیار صیادی از کردستان وناصر قهرمان اوقلی از اردبیل بر سکو های اول تا سوم ایستادند.

گفتنی از رقابت های دوومیدانی قهرمانی دانش آموزان کشور در بخش پسران در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم از روز یک شنبه ۲۵ تیر ماه آغاز و تا روز جمعه ۳۰ تیر ماه در استادیوم ۲۲ گولان شهر سنندج ادامه خواهد داشت.