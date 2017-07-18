به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، صبح امروز ضمن عیادت از محمد رضا شمس، جانباز ۸ سال دفاع مقدس طی سخنانی گفت: امنیت و سلامت دو نعمت بسیار مهم هستند که انسان تا زمانی که از آن ها برخوردار است، قدر آن را نمی داند و به محض از دست دادن این نعمات، به ارزش آن ها پی می برد.

وی اضافه کرد: شما تا زمانی که سلامتی دارید، قدر این نعمت را نمی دانید، لکن به محض این که خدای ناکرده انسان بیمار شود، آن وقت به خوبی متوجه می شود که سلامتی و تندرستی چقدر اهمیت دارد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین سپس به نعمت امنیت اشاره کرد و افزود: امنیت امروز جامعه مرهون خون شهدا و جانفشانی های جانبازان و ایثارگران است، شما عزیزان جان خود را در طبق اخلاص گذاشته و با حضور در جبهه های جنگ حق علیه باطل، اجازه ندادید که دشمن خدشه ای به امنیت و آسایش این ملت وارد کند، این اقدام قابل ستایش است.

محمودی گلپایگانی ادامه راه پرفیض شهدا، جانبازان و ایثارگران را تنها راه عزت مندی کشور دانست و اضافه کرد: تا زمانی که راه شهدا را ادامه دهیم، کشور از تمام خطرات مصون بوده و گزندی به آن وارد نخواهد شد.

وی تبعیت از ولایت فقیه و پایبندی به ارزش های انقلابی را عامل پایداری کشور دانست و گفت: نباید از مسیر حق و حقیقت که همانا مسیر ولایت فقیه است منحرف شویم که اگر این طور شد، دشمنان و بدخواهان بر ما غالب خواهند شد.

بر اساس این گزارش حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران نیز در این دیدار حضور داشت.

محمدرضا شمس، جانباز ۸ سال دفاع مقدس، چندی پیش، حدود یک ماه در بیمارستلان خاتم الانبیا(س) تهران بستری بود و پس از انجام عمل جراحی، از بیمارستان مرخص شد.