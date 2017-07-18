به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانبخش صیادی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مغازه در بازارچه شهر خورموج، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری این شهرستان پس از تجزیه و تحلیل سرقت های انجام شده و گشت زنی نامحسوس سه نفر سارق سابقه دار را شناسایی و در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهمان پس از دستگیری با مشاهده مدارک و قرائن موجود، چاره ایی جز اعتراف نداشتند و در نهایت به ارتکاب هفت فقره سرقت از مغازه های بازارچه مذکور اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند، از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر قانونی توسط افراد مشکوک مراتب را فورا از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس دشتی اعلام نمایند، تا نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.