مهدی نویدادهم در گفتگو با خبرنگار مهر دربارهٔ پوشیدن لباس‌های بومی و محلی به جای پوشیدن یونیفورم مدارس گفت: مصوبه‌ای در خصوص الزام پوشیدن یک نوع لباس در مدارس باشد، نداریم.

وی افزود: تنها مصوبه‌ای که وجود دارد برخی ضوابط است که را برای دانش آموزان دختر و پسر تعیین کرده‌ایم.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: اختیار این بخش نیز به شورای آموزش وپرورش استان نیز داده شده است.

نویدادهم تصریح کرد: به همین دلیل برخی از استان‌های ما به همکاران در مدارس توصیه کرده‌اند که دانش آموزان را تشویق به پوشیدن لباس‌های متنوع و بومی کنند.