ثبت جهانی یک شهر شیعی برای دنیا پیام دارد

سیدحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی مردم و حتی مسئولان هنوز نمی دانند بابت ثبت جهانی یزد چه اتفاقی قرار است رخ دهد بنابراین لازم است در این زمینه اساتید این حوزه و مسئولان ذیربط به تشریح ابعاد مختلف این رویداد بپردازند.

وی بیان کرد: به طور قطع با ثبت جهانی بافت تاریخی یزد و به تبع آن افزایش گردشگران، یک فرصت بی نظیر برای معرفی فرهنگ اسلامی ایرانی ناب مردم یزد ایجاد می‌شود که برای بهره گیری حداکثری از این فرصت باید برنامه ریزی های دقیقی صورت گیرد.

حسینی با تاکید بر اهمیت بافت فرهنگی یزد بیان داشت: پیشنهاد می شود کارگروه یا کمیته ای با حضور اساتید حوزه و دانشگاه مانند کارگروه ثبت بافت تاریخی شهر شکل بگیرد و بافت فرهنگی یزد نیز ثبت و حفظ شود همچنین نسبت به احیای بخش‌های فراموش شده آن اقدام شود.

این فعال فرهنگی عنوان کرد: مسئله بافت فرهنگی بسیار مهم است زیرا آنچه این بافت تاریخی را به وجود آورده و برای تداوم و حفظ آن نیز لازم است، فرهنگ مردم یزد است و وجب به وجب بافت تاریخی یزد حرف برای گفتن دارد؛ از متصل بودن پشت بام‌ها به یکدیگر تا جانمایی مساجد، حسینیه ها، بازار، حمام و حتی کوبه‌های درب‌های قدیمی.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: نقش فرهنگ قنات و قنوت و قناعت در شکل گیری این بافت غیرقابل انکار است و باید تمام دستگاه‌ها و سلایق سیاسی دست به دست هم دهند تا این گنجینه ارزشمند را به دنیا معرفی کنند.

مسؤل دبیرخانه «یزد، حسینیه ایران» بیان داشت: واقعیت این است که بسیاری از مردم یزد هنوز بافت تاریخی را ندیده اند از اینرو یکی از کارهایی که انجام آن باید در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد، معرفی بافت به خود مردم یزد است که به صورت تورهای یک روزه برای تمام اقشار مردم یزد از مهدهای کودک و مدارس تا ادارات و دانشگاه‌ها می تواند صورت پذیرد.

حسینی افزود: ثبت جهانی یک شهر شیعی امر با ارزشی است که برکات زیادی به دنبال دارد و امیدواریم با همدلی مسئولان، همه مردم یزد بتوانند از منافع آن بهره مند شوند.